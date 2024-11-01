edición general
"Dejen de enviar tapones anales a Bahréin": sex shop de Toronto recibe una carta del Departamento de Guerra de EE.UU [ENG]

No una sino dos cartas se enviaron desde el Pentágono a una tienda de juguetes sexuales de Toronto, encontradas dentro de cajas de objetos para adultos devueltas que de alguna manera habían llegado a una base militar estadounidense en Bahréin. Bonjibon habitualmente hace envíos a bases militares, y Bennett sospecha que los paquetes fueron reenviados a alguien destinado en Bahréin, ya que la tienda no hace envíos directamente a ese país.

themarquesito #1 themarquesito
Creo que tenemos titular del año, y sólo estamos a 6 de enero.
@skaworld
17 K 213
#4 laruladelnorte
#1 Esperando ansiosa su comentario. :foreveralone:
3 K 56
skaworld #12 skaworld
#1 #4 No entiendo vuestro alborozo, es triste saber, que precisamente un día como hoy... Hay unos niños q no han recibido su regalo.
6 K 77
#5 amlluch
#1 creo que para que se entienda mejor el titular, habría que cambiarlo a plugs anales.
1 K 20
Moderdonia #6 Moderdonia
#1 Es, sin duda, un titular que quedará para los anales de la historia.

Es normal que en un país islámico no le gusten los que pagan por sexo anal, porque son paganos.
9 K 109
Cantro #15 Cantro
#6 Pues parece que les encanta lo del plug and play
0 K 10
porquiño #16 porquiño
#6 que pena tener solo un voto :-D
0 K 9
#8 C.Nutrio
#1 Será "titular del ano". :troll:
3 K 36
#3 capitan.meneito
es una troleada de primera división, anotada. {0x1f446}
1 K 23
jonolulu #7 jonolulu
Qué desagradecidos >:-(
1 K 21
reithor #10 reithor
Yo aquí veo la primera piedra para la edificante conquista de Canadá por parte de Donald, ya dijo en 2025 que deberían ser el quincuagésimoprimer estado.
0 K 12
EvilPreacher #11 EvilPreacher
¿No había un villancico sobre los «Tapones de Barhéin»?
0 K 11
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo *
Titular clickbait sensacionalista. El entrecomillado no es literal. Ni siquiera eran necesariamente tapones anales. Además, la carta se dirige al cliente y ha llegado solo por error al vendedor.
0 K 10
Spirito #9 Spirito
Se enteraron que tenían que tenían que ir a una misión especial e hicieron una compra de emergencia. :troll:
0 K 9
#2 Pkpkpk
Han sido los de Forocoches. No tengo pruebas pero tampoco dudas :troll:
0 K 8
#14 fernando_sierra
"Bonjibon also frequently ships to military bases and Bennett says she suspects the packages were likely forwarded to someone stationed in Bahrain, since her company does not ship there directly."

Algo gordo están planeando en el Pentágono...
0 K 8

