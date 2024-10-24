Declaración del Comité Noruego del Nobel: La medalla puede cambiar de manos, el título del premio no [ENG]

El Comité Noruego del Nobel y el Centro Nobel de la Paz han subrayado que, aunque una medalla física puede cambiar de manos y, históricamente, ha sido prestada o subastada —como ocurrió con laureados anteriores como Dmitry Muratov—, el título de laureado del Premio Nobel de la Paz no puede revocarse, compartirse ni transferirse una vez concedido. Un mensaje del Centro Nobel de la Paz en la red social X destacó el diseño tradicional de la medalla y reiteró que el Premio Nobel queda ligado de forma permanente al ganador original.
Eso pasa por acostarse con crios, amaneceis meados y cagados.
Un Nobel de la paz es un premio de chinchinabo que... ñeh te lo dan pero no sabes ni donde meterlo y se lo enchufas a cualquier otro en cuanto puedes porque ocupa espacio en casa y es un incordio. Ahora bien un FIFA de la paz... eso ya son palabras mayores
Ha hecho una copia, se la ha dado al psicópata egocéntrico, se ha llevado la pasta y además se ha ganado algunas simpatías en la casa blanca.
Muy inteligente.