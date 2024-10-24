edición general
Declaración del Comité Noruego del Nobel: La medalla puede cambiar de manos, el título del premio no [ENG]

El Comité Noruego del Nobel y el Centro Nobel de la Paz han subrayado que, aunque una medalla física puede cambiar de manos y, históricamente, ha sido prestada o subastada —como ocurrió con laureados anteriores como Dmitry Muratov—, el título de laureado del Premio Nobel de la Paz no puede revocarse, compartirse ni transferirse una vez concedido. Un mensaje del Centro Nobel de la Paz en la red social X destacó el diseño tradicional de la medalla y reiteró que el Premio Nobel queda ligado de forma permanente al ganador original.

sinson #3 sinson *
Que lo eliminen y dejarán de hacer el ridículo.
4 K 71
themarquesito #6 themarquesito
Esto es como las dos veces que Trump recibió sendos corazones púrpuras de manos de veteranos.
www.politico.com/story/2016/08/trump-purple-heart-226565
www.washingtonpost.com/politics/2024/10/24/trump-vietnam-purple-heart-
2 K 53
#5 soberao
#1 Arreglando el ridículo, qué vergüenza. El año que viene que se lo den a Julian Assange y quizás arreglen algo, aunque dudo que quiera compartir nada con este premio y su organización.
0 K 14
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
Lo de retirarselo...ya tal.

Eso pasa por acostarse con crios, amaneceis meados y cagados.
1 K 30
HeilHynkel #11 HeilHynkel
No sé por qué Donald se conforma con el Nóbel de la paz ...yo ahora haría que le dieran el Nóbel de Matemáticas, el de Geología y el Nóbel de Teatro. :roll:
0 K 19
skaworld #12 skaworld
Al final cae por su propio peso

Un Nobel de la paz es un premio de chinchinabo que... ñeh te lo dan pero no sabes ni donde meterlo y se lo enchufas a cualquier otro en cuanto puedes porque ocupa espacio en casa y es un incordio. Ahora bien un FIFA de la paz... eso ya son palabras mayores
0 K 13
#13 soberao
#9 Parece que han cambiado su opinión, primero dijeron que no se puede compartir y ahora que sí, pero que para ellos la premio Nobel de la Paz siempre será Corina Machado porque otros también han vendido antes la medalla del premio. En la foto se ve también que entrega el diploma.
0 K 14
#2 Abril_2025
Y el millón de euros que se ha llevado la señora por obtener el premio tampoco.

Ha hecho una copia, se la ha dado al psicópata egocéntrico, se ha llevado la pasta y además se ha ganado algunas simpatías en la casa blanca.

Muy inteligente.
0 K 11
traviesvs_maximvs #14 traviesvs_maximvs
#2 ha quedado como una arrastrada a ojos de todo el planeta, ¿pero qué es eso comparado a que Donald te acaricie un poco el lomo?
0 K 11
#15 soberao *
#2 Copia no es, es el original y el diploma que certifica el premio. Se ha quedado con el premio económico, el resto, medallón y diploma lo ha cedido a Trump como anunció hace semanas, porque ya se sabe que si quieres que Trum te haga caso solo tienes que llevarle un lingote de oro, como hicieron los de Apple aunque no lo parezca. La medalla del Nobel es de oro macizo.
0 K 14
Eversmann #8 Eversmann
Tenían que haberlo declarado nulo...
0 K 9
#10 To_lo_loco
Sería la muerte de este premio sino fuera porque anteriores personajes ya lo tienen y lo de este año es un recuerdo de su parodia.
0 K 7
#4 meneandotela
El Comité (mamá de Corina) ha dicho que el premio (el desayuno) ha sido dado a su hija y que puede cambiar de manos para que Trump (el matón) se lo lleve, pero que realmente sigue siendo de su hija.
0 K 6

