La ridícula participación de Nerón en los Juegos Olímpicos

Coronado con solo 16 años a la muerte de su padre adoptivo Claudio, Nerón fue uno de los emperadores más atípicos de la historia de Roma. Entre sus muchas excentricidades destacó su desmedido gusto por todo lo griego, una afición que le llevó a estudiar con los mejores maestros de música, y competir en los teatros lira en mano. Durante estas actuaciones, el joven emperador mostraba su lado mas sensible, interpretando con más a menos habilidad canciones y poemas helenos ante una audiencia encerrada dentro del a

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Yo es que veo noticia de la medalla del Nóbel y no puedo menos que acordarme de uno de los máximos medallistas en los JJOO: Nerón.

Y seguro que de aquella reyezuelo Iavierus Milesus y el tribuno Fondondeltotus aplaudirían a rabiar.
francesc1 #3 francesc1
Creo que tras incendiar Roma gritaba que quería el Nobel de la Paz.
#2 Abril_2025
Otra de sus excentricidades fue intentar contentar a las clases bajas en vez de a las clases altas o cómo intentó meterse en menos guerras siendo uno de los pocos emperadores que consiguieron cerrar las puertas del templo de Jano (que permanecían abiertas cuando estaba Roma en guerra).
