La ridícula participación de Nerón en los Juegos Olímpicos

Coronado con solo 16 años a la muerte de su padre adoptivo Claudio, Nerón fue uno de los emperadores más atípicos de la historia de Roma. Entre sus muchas excentricidades destacó su desmedido gusto por todo lo griego, una afición que le llevó a estudiar con los mejores maestros de música, y competir en los teatros lira en mano. Durante estas actuaciones, el joven emperador mostraba su lado mas sensible, interpretando con más a menos habilidad canciones y poemas helenos ante una audiencia encerrada dentro del a