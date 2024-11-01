Decano del ICAM dice que Fiscalía podía "desmentir" información sin "revelar" los correos relativos al novio de Ayuso

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha manifestado este martes que la Fiscalía podía "desmentir" la información que publicó 'El Mundo' la noche del 13 de marzo de 2024 --en la que se decía que Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso sin "revelar" el contenido de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal del caso y la defensa.