Decano del ICAM dice que Fiscalía podía "desmentir" información sin "revelar" los correos relativos al novio de Ayuso

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha manifestado este martes que la Fiscalía podía "desmentir" la información que publicó 'El Mundo' la noche del 13 de marzo de 2024 --en la que se decía que Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso sin "revelar" el contenido de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal del caso y la defensa.

comentarios
Dene
El que pueda hacer...
johel
¿Podía? ¿Las ucronias son aceptables como prueba en los juicios?
mis_cojones_en_bata
Muy relacionada para dar contexto de quién es y para quien trabaja este "señor" Eugenio Ribón

chewy
El Fiscal General del Estado podría haber haber demostrado el mismo su inocencia, pero en cambio decidió borrar su móvil y su correo personal, eliminando cualquier tipo de prueba exculpatoria.
The_real_deal
#1 no es tarea del acusado demostrar su inocencia. Se es inocente. Lo que hay que demostrar es que es culpable.
