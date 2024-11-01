Una asociación de abogados denuncia "falta de neutralidad" del decano Eugenio Ribón en el caso del fiscal general

La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) denuncia en un comunicado que el Colegio de la Abogacía de Madrid se ha posicionado "de forma jurídicamente innecesaria" en la causa, en la que pide cuatro años de cárcel para García Ortiz, conforme a las "tesis de la defensa de los intereses" del novio de Ayuso.