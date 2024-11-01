edición general
Una asociación de abogados denuncia "falta de neutralidad" del decano Eugenio Ribón en el caso del fiscal general

La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) denuncia en un comunicado que el Colegio de la Abogacía de Madrid se ha posicionado "de forma jurídicamente innecesaria" en la causa, en la que pide cuatro años de cárcel para García Ortiz, conforme a las "tesis de la defensa de los intereses" del novio de Ayuso.

mis_cojones_en_bata
Relacionada de la noticia de abajo y para dar contexto de este señor.

www.meneame.net/story/decano-icam-dice-fiscalia-podia-desmentir-inform
HeilHynkel
www.lasexta.com/noticias/nacional/fiscal-general-juega-semana-clave-ju

El decano del Colegio de Abogados admite que el abogado de González Amador no les pidió amparo
