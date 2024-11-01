edición general
Debate en Malas Lenguas: "Los consejeros del PP de Sanidad son empleados de la Sanidad Privada"

"Los consejeros del PP de Sanidad son empleados de las empresas de la Sanidad Privada". El gobierno central tiene instrumentos legales para ir a por las privatizaciones, pero en lugar de ello le da dinero a Muface. Si estamos de acuerdo en que el gobierno andaluz está poniendo en riesgo la salud de las personas , se les debe quitar las competencias, igual que se le quito la competencia a Cataluña...

autonomator #2 autonomator
Nos están robando en nuestra cara algo que es nuestro y que es de lo mejor que tenemos teníamos.
Pero ea, banderas, toros, misas y racismo ese es el trilerismo que nos están untando en la cara.
Espero que todos los que practican el odio y el reaccionarismo no se mueran nunca... que estén enfermos siempre.
#4 tierramar
#2 Y sobre todo: hay gente que se está llevando calentito nuestro dinero, aunque cueste vidas.
#1 tierramar
Qué diferencia los análisis que hacen Iglesias y Manu Levin, al blanqueo del PPSOE que hacen sus voceros.
OCLuis #3 OCLuis
El hombre más odiado del panorama político español sacando las mierdas del PP en prime time.

...a ver si lo primero va a ser consecuencia de lo segundo.
