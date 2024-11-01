Debate en Malas Lenguas: "Los consejeros del PP de Sanidad son empleados de la Sanidad Privada"  

"Los consejeros del PP de Sanidad son empleados de las empresas de la Sanidad Privada". El gobierno central tiene instrumentos legales para ir a por las privatizaciones, pero en lugar de ello le da dinero a Muface. Si estamos de acuerdo en que el gobierno andaluz está poniendo en riesgo la salud de las personas , se les debe quitar las competencias, igual que se le quito la competencia a Cataluña...
tenemosteníamos.
Pero ea, banderas, toros, misas y racismo ese es el trilerismo que nos están untando en la cara.
Espero que todos los que practican el odio y el reaccionarismo no se mueran nunca... que estén enfermos siempre.
...a ver si lo primero va a ser consecuencia de lo segundo.