Debate entre Irene Montero y Gabriel Rufián sobre la situación de la izquierda  

Vídeo completo del debate entre Irene Montero y Gabriel Rufián en el que debaten el futuro de las izquierdas y como afrontar los problemas actuales de España. En los que discuten como afrontar temas como la seguridad o la inmigración, normalmente apropiados por la derecha. Irene Montero presenta una visión más progresista y feminista mientras Rufián muestra una visión más pragmática y que deben aceptar tratar temas que están dentro de los marcos tradicionales de la derecha.