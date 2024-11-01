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Debate entre Irene Montero y Gabriel Rufián sobre la situación de la izquierda

Debate entre Irene Montero y Gabriel Rufián sobre la situación de la izquierda  

Vídeo completo del debate entre Irene Montero y Gabriel Rufián en el que debaten el futuro de las izquierdas y como afrontar los problemas actuales de España. En los que discuten como afrontar temas como la seguridad o la inmigración, normalmente apropiados por la derecha. Irene Montero presenta una visión más progresista y feminista mientras Rufián muestra una visión más pragmática y que deben aceptar tratar temas que están dentro de los marcos tradicionales de la derecha.

| etiquetas: izquierda , situación de españa , irene montero , gabriel rufián
5 1 0 K 72 politica
12 comentarios
5 1 0 K 72 politica
makinavaja #8 makinavaja
Si con Rufian había algún atisbo de unión en la izquierda... al meterse Montero se va todo al carajo y sigue cuesta abajo camino de la extinción.... :troll: :troll:
3 K 46
#3 DotorMaster
La tozudita, que no hay forma de hacerle ver que está equivocada. Personaje típico que va hacia la catástrofe y no lo va a aceptar hasta que sea demasiado tarde. Espero que Rufián sea inteligente y no se deje embaucar.
1 K 23
Doisneau #4 Doisneau
#3 Lleva tantos años rodeada de palmeros que ha perdido el norte, no hay mas que ver la entrevista en el sentido de la birra que se nota que no esta ni acostumbrada ya a que le pregunten por matices o a que se explique en condiciones.

El concepto de casta de 2016 cada vez la define mejor. Con buen criterio se propuso el limite de 3 SMI y de dos candidaturas maximo.
3 K 38
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#4 Pero los criterios son como los principios. Tengo unos pero si no le gustan tengo otros.

Y por eso las 2 candidaturas y los 3 SMI volaron hace tiempo...
2 K 40
Doisneau #7 Doisneau *
#6 Junto con el concepto de casta en si, que ahora por lo que sea es mucho mas importante hablar de escuadristas mientras tu mujer se levanta 130k

Probablemente sean los politicos a los que es mas facil castigar con la hemeroteca, es ridiculo
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#12 harverto
#7 ¿Es un concurso de lógica sin sentido?
Yo participo con "hay que votar a Vox porque caen muchas bombas en Irán"
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Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
¿Quieren un debate real sobre la situacion de la izquierda o una camara de eco? Me da que, al menos una, lo 2º...
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A.more #2 A.more
Si. Que se vaya Irene e ione belarra
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asurancetorix #9 asurancetorix *
#2 Hace tres años que se fueron. ¿Qué tal lo están haciendo los demás, están ganando muchos votos para la izquierda? ¿O siguen culpando a Podemos por tener una izquierda mucho más desilusionada que cuando estaban ellos?
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A.more #10 A.more
#9 no digo nada de podemos. Hay gente muy válida. Estás dos creo que no ilusionan precisamente
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asurancetorix #11 asurancetorix *
#10 Pues insisto, esas dos no están en el Gobierno desde hace tres años. Pero por lo visto siguen siendo la excusa para que otros no asuman su responsabilidad en el estado actual de la izquierda.
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Battlestar #1 Battlestar
Igual la respuesta a la actual situación de la izquierda la tienen más cerca de lo que creen :troll:
1 K 14

menéame