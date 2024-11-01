Debate entre Irene Montero y Gabriel Rufián sobre la situación de la izquierda  

Vídeo completo del debate entre Irene Montero y Gabriel Rufián en el que debaten el futuro de las izquierdas y como afrontar los problemas actuales de España. En los que discuten como afrontar temas como la seguridad o la inmigración, normalmente apropiados por la derecha. Irene Montero presenta una visión más progresista y feminista mientras Rufián muestra una visión más pragmática y que deben aceptar tratar temas que están dentro de los marcos tradicionales de la derecha.
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El concepto de casta de 2016 cada vez la define mejor. Con buen criterio se propuso el limite de 3 SMI y de dos candidaturas maximo.
Y por eso las 2 candidaturas y los 3 SMI volaron hace tiempo...
Probablemente sean los politicos a los que es mas facil castigar con la hemeroteca, es ridiculo
Yo participo con "hay que votar a Vox porque caen muchas bombas en Irán"