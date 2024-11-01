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DIRECTO: Irene Montero, Gabriel Rufián y Xavier Domènech en Barcelona, "¿Qué hay que hacer?"
Irene Montero y Gabriel Rufián dan una charla en Barcelona por la unión de las izquierdas. Moderado por Xavi Domènech.
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irene montero
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gabriel rufián
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xavi domènech
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barcelona
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relacionadas
#1
Pertinax
*
Menos charla e mais trabalhar.
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#7
Fartón_Valenciano
#1
Haz el favor de respetar su trabajo, son los mejores humoristas hay an estos momentos,,,
2
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#10
SeñorPresunciones
#1
Menos samba e mais trabalhar:
youtu.be/fjTX9gykd-E?is=PXB59nItlOhc4DUh
Mítico.
1
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#3
Andreham
*
Eso es como decir que Junts no es de derechas porque es de derechas indepe.
Para las cosas importantes en las que hay que joder al currela y defender a los poderosos bien de acuerdo que se ponen todos.
Esto va para
#_2
que supongo que me tiene en ignore porque no tengo pelo
2
K
37
#2
Atusateelpelo
*
No tiene mucho sentido que Rufian sea un referente de la izquierda española cuando es un referente de la izquierda independentista.
Y es algo que el resto de partidos politicos lo pondran de relieve y echaran para atras cualquier candidatura que no sea la de ERC.
Irene Montero simplemente es toxica alla donde vaya.
3
K
35
#4
Ilunabarra
La clase trabajadooooraaaaaa
3
K
31
#5
OdaAl
#4
y la vivienda!
1
K
14
#6
Macnulti_reencarnado
Dejar paso a gente preparada.
1
K
25
#8
Meneador_Compulsivo
La esperanza de la verdadera izquierda es un independentista que lloraba porque sus impuestos iban a pagar el comedor de los niños de Jaén
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K
18
#12
Top_Banana
Los facha-pobres se merecen un gobierno de PP y COZ.
Aunque nos jodamos el resto también, dará gusto verlo.
0
K
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#9
DenisseJoel
Es una irresponsabilidad invitar a Irene Montero a un acto sobre una candidatura amplia progresista. No es una persona generosa, no tiene carisma, ha cometido graves errores a la vista de todo el mundo que es incapaz de reconocer, nunca se aclaró la influencia del nepotismo en su meteórica carrera, no tiene un proyecto inclusivo ni de mayorías.
Tendría más sentido coaligarse con el PSOE que con esta señora.
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K
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#11
FunFrock
Rufián AKA El Madrileño, vive muy bien como para irse a vivir a su independentista Cataluña
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Mítico.
Para las cosas importantes en las que hay que joder al currela y defender a los poderosos bien de acuerdo que se ponen todos.
Esto va para #_2 que supongo que me tiene en ignore porque no tengo pelo
Y es algo que el resto de partidos politicos lo pondran de relieve y echaran para atras cualquier candidatura que no sea la de ERC.
Irene Montero simplemente es toxica alla donde vaya.
Aunque nos jodamos el resto también, dará gusto verlo.
Tendría más sentido coaligarse con el PSOE que con esta señora.