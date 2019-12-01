·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
14
clics
David, joven agricultor español: "Nos pagan el kilo de pimientos a 10 céntimos cuando una caja está a 0.50 y en el supermercado vale 2 euros, es indignante"
Cuando sobran pimientos, los precios se desploman y el agricultor acaba perdiendo dinero. La realidad es que es mucho esfuerzo para que lo que llegue a su bolsillo sea calderilla.
|
etiquetas
:
agricultura
,
españa
5
1
0
K
71
actualidad
10 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#3
HeilHynkel
Un detalle curioso.En los años 80 había en
la tele
(ahora TVE 1) un programa llamado
Consumo
donde ya se hablaba de la diferencia de precios entre el agricultor y el supermercado y de aquella siempre se le echaba la culpa al intermediario.
Poco hemos avanzado en 40 años.
2
K
46
#6
tdgwho
Y que sucede cuando intentas vender tú los pimientos? Tu tienes que transportarlo al supermercado, tu tienes que hacerte cargo de mermas, tienes que colocarlo en las cajas de venta...
2
K
28
#8
daniMate
*
Pon tú el supermercado , los camiones, y el reparto.
O únete con otros agricultores y poneos serios con los precios, montad una cooperativa.... Y si lo hacéis no os traicioneis unos a otros vendiendo más barato que lo que diga la cooperativa.
O una embasadora de pimientos asados. Procesar da más dinero.
1
K
25
#2
CharlesBrowson
a ver si no son los mismos pimientos
1
K
19
#1
NPCMeneaMePersigue
Por ejemplo en Valencia PP y Vox quieren evitar la "tira de contar" que es que los agricultores puedan vender directamente
Por ejemplo Vox el tiempo que estuvo en agricultura en la comunidad valenciana gastó 0 euros en su consellería
Por eso el acuerdo de mercosur
Todos quieren matar el campo en España. Se arregla fácil, quejandonos en redes de la mierda de productos que venden los supermercados, los tomates no saben a nada, etc etc para eliminar a los competidores. El sistema como decía Adam Smith es eliminar competidores.
0
K
14
#5
u_1cualquiera
La parte graciosa es cuando se quejan de la subida del salario mínimo
0
K
10
#7
Lenari
Es la normativa, amigo.
Tal como está ahora el asunto, hay diez mil obstáculos burocráticos para vender esos pimientos. Al final, hay cuatro empresas que pueden hacerlo y son monopolio de facto. Te pagan a 10 céntimos porque si no se los vendes a ellos, los tienes que arrancar y tirar.
¿Solución? Simplificar. Si los agricultores se pueden ir los fines de semana al centro de la ciudad a vender producción, el problema se acaba. Este hombre se pone con un puesto y los pimientos a 0.50 euros el…
» ver todo el comentario
0
K
10
#4
Andreham
Si "sobran pimientos" o se envasan o es que no se consumen tantos y hay competencia de mercado.
0
K
8
#9
Febrero2034
La caja está procesada, está en un local, el señor que transporta tiene q cobrar, la mujer que maneja los pimientos y la limpia tb cobran, todos cobran.
Los que vivimos cerca del campo tenemos acceso a pimientos buenos a bajo precio, pero en una ciudad, donde el pimiento se saca a 350 km... pues no vas a poder venderlo a 10c
Hay que pelear para que sean más rentables con menos burocracia y mejores productos para trabajar. Si no, el campo será dificil de mantener.
0
K
7
#10
encurtido
#_3
Por que es la respuesta fácil y populista. La venta sin intermediarios sólo tiene ventaja en algunos casos, donde puedes comprarle directamente al agricultor del pueblo productos de temporada y no siempre.
Cuando se pretende que transportar, seleccionar, envasar, poner a la venta, etc., lo haga el mismo agricultor lo normal es que lo haga de forma menos eficiente que los que llevan años haciendo esas tareas, y termine sin intermediarios siendo más caro que en las tiendas habituales.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
