El dato que estremece al automóvil español: «Es imposible competir con Marruecos»

Hace solo unos meses que antes de abandonar Stellantis, Carlos Tavares presagiaba un escenario complicado para la industria del automóvil española. Literalmente vino a decir que las fábricas españolas lo estaban haciendo muy bien, pero que debían dejar de mirarse en el espejo de las plantas de automóviles europeas, en referencia fundamentalmente a las francesas y las italianas, y preocuparse por las del sur.
Que Marruecos crezca económicamente sólo puede ser motivo de alegría para todos. Incluso para eso Voxeros y fachas que no quieren inmigrantes por aquí. Porque pretender que no vengan sin que tengan una economía es de pensar como un paleto.
Ahora mismo cada vez que alguien pregunta que coche comprar (o que lo busca en Google) la conclusión inmediata es “Stellantis ni con dinero regalado”.
"El informe refleja que el coste laboral español por coche es de 955 dólares, muy lejos de los 3.300 de Alemania, los 600 de China o los 110 dólares por coche de Marruecos, cifras que hablan por sí solas y demuestran hacia dónde va la producción mundial de automóviles."