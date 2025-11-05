edición general
El dato que estremece al automóvil español: «Es imposible competir con Marruecos»

Hace solo unos meses que antes de abandonar Stellantis, Carlos Tavares presagiaba un escenario complicado para la industria del automóvil española. Literalmente vino a decir que las fábricas españolas lo estaban haciendo muy bien, pero que debían dejar de mirarse en el espejo de las plantas de automóviles europeas, en referencia fundamentalmente a las francesas y las italianas, y preocuparse por las del sur.

Cuanto más se desarrolle Marruecos y monte fábricas diversas, menos tendrán los marroquíes que tener que saltar el Mediterraneo para buscarse la vida. E incluso podrá absorber a parte de esa inmigración subsahariana que quiere venir a Europa evitando muertes en el mar.

Que Marruecos crezca económicamente sólo puede ser motivo de alegría para todos. Incluso para eso Voxeros y fachas que no quieren inmigrantes por aquí. Porque pretender que no vengan sin que tengan una economía es de pensar como un paleto.
Que no se fijen en las fábricas de Francia o Italia, que se fijen en las de marruecos ¿Y las francesas e italianas dónde tienen que mirar? ¿Marruecos solo es un problema para España?
#3 Las marcas francesas tiene fábricas en su país, y en donde salga más barato. Las italianas y alemanas lo mismo. España no tiene ninguna marca propia.
#3 no se yo si hacer caso a una persona que ha arruinado la reputación de 15 marcas durante los próximos 15 años es buena idea.

Ahora mismo cada vez que alguien pregunta que coche comprar (o que lo busca en Google) la conclusión inmediata es “Stellantis ni con dinero regalado”.
Hay que ser muy abandonado de la vida para recurrir a El Debate para informarse de esto ...o de lo que sea.
Vehículos estelantis y fabricados en marruecos, deme 10, dijo nadie nunca
La ventaja competitiva de las dictaduras que pueden tener esclavos y contaminar sin límites. Pueden poner a trabajar a niños como en el s.XIX.
La verdad es que este trozo pone los pelos de punta:

"El informe refleja que el coste laboral español por coche es de 955 dólares, muy lejos de los 3.300 de Alemania, los 600 de China o los 110 dólares por coche de Marruecos, cifras que hablan por sí solas y demuestran hacia dónde va la producción mundial de automóviles."
Habrá que aplicar aranceles por producir fuera de la UE ¿no?.
#4 hay un tratado de libre comercio con marruecos
