·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8626
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
8303
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
11187
clics
La portada de 'El Jueves' sobre el franquismo que no va a sentar nada bien a Isabel Díaz Ayuso
5408
clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
5777
clics
La actriz Debra Messing recibe críticas tras llamar yihadista a Zohran Mamdani
más votadas
504
Un juez declara ilegal los pagos del PP a 6 tránsfugas del PSOE para 'comprar' la alcaldía de Cartagena
501
Pedro Sánchez, el presidente mejor valorado de la historia democrática por delante de Suárez y de Aznar
330
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
386
Ifema desvela que la Fórmula 1 de Madrid tiene 30.000 entradas sin vender pese a que Ayuso dijo que se despacharon "en dos minutos"
440
Turquía emite una orden de detención contra Netanyahu
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
115
clics
Una cubana enseña cómo es un hospital en su país
Una cubanas enseña cómo es un hospital en su país.
|
etiquetas
:
cubana
,
cuba
,
hospital
13
0
1
K
150
ocio
13 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
0
1
K
150
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Supercinexin
En cuanto a equipamiento, parece el Zendal en plena pandemia, una vez los constructores y los PePeros ya se habían llevado sus sobres.
Aunque claro, ellos tienen un bloqueo criminal por parte de Estados Unidos desde hace más de sesenta años, mientras que Madrid es la comunidad más rica de toda España con miles de millones gastados en Sanidad.
9
K
99
#3
Kasterot
*
Resulta que el "artículo" va de un hospital cubano. Pero solo lo menciona en el ultimo párrafo y lo deja en buen lugar.
Luego en el articulo cita chorradas como....
"Frente al hospital, se ven puestos de venta improvisados y vehículos de todo tipo. Tras varios días de lluvia, el agua se acumula en los huecos del asfalto, algo que, según explica, favorece la proliferación de mosquitos'
Esto, sin ser muy viajado lo he visto en paises con "gobiernos de bien" como Perú y Ecuador.
4
K
73
#6
Supercinexin
#3
Y en Reino Unido.
1
K
26
#7
mecha
#3
enseña más las tetas que el hospital. Chorrada de envío.
3
K
39
#5
Sergio_ftv
Me imagino que recurso humano de calidad no falta, en cambio tras el bloqueo, embargo, amenazas, coacciones, sanciones, atrévetepaqueveasloquepasará seguro que los recursos materiales escasean.
¿Sin bloqueo, embargo, amenazas, coacciones, sanciones, atrévetepaqueveasloquepasará sería lo mismo?
2
K
45
#8
ElBeaver
#5
Se suponía que Rusia debía ayudar a Cuba; podría construirle un hospital, o incluso 20, si quisiera, en lugar de desperdiciar el dinero en una de las invasiones más absurdas y criminales de la historia.
2
K
25
#11
Beltenebros
*
#_8
¿Estás justificando el bloqueo de EEUU?
Se nota que no te ha gustado el comentario
#5
.
0
K
19
#9
anamabel
Para absurdo pues uno de los embargos más largos y criminales de la historia.
Sin él, a lo mejor Cuba se podía equipar el hospital ella sola.
2
K
42
#1
WcPC
Joder, sin colas casi.
El hospital está casi vacío de enfermos.
PD:
¿No ha pasado hace unas semanas un tifón enorme que ha dejando muertos en esa zona?
2
K
35
#2
Pivorexico
*
----
0
K
12
#13
Borgiano
Otro éxito del comunismo
0
K
8
#10
elyari
Les ayudaron durante décadas, casi de gratis, por interés geopolítico y afinidad política. En cuanto cayó el muro de Berlín y pasó todo lo que pasó, las cosas cambiaron, se mantuvieron esas ayudas pero ya no eran casi gratuitas o regaladas. Y ojo, Rusia perdonó a Cuba una deuda millonaria en el 2014 (
www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140711_rusia_cuba_visita_deuda_tsb
). Aún obviamente tienen intereses en la isla, geopolítica y tal, pero eso de "te doy un misil y me das una caja de Cohibas" se acabó.
0
K
7
#12
ElenaCoures1
Ya se sabe como son; sin medios ni recursos
Y los cubanos aguantan porque no tienen esperanza de cambio, excepto (los que pueden) huir del país
0
K
7
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aunque claro, ellos tienen un bloqueo criminal por parte de Estados Unidos desde hace más de sesenta años, mientras que Madrid es la comunidad más rica de toda España con miles de millones gastados en Sanidad.
Luego en el articulo cita chorradas como....
"Frente al hospital, se ven puestos de venta improvisados y vehículos de todo tipo. Tras varios días de lluvia, el agua se acumula en los huecos del asfalto, algo que, según explica, favorece la proliferación de mosquitos'
Esto, sin ser muy viajado lo he visto en paises con "gobiernos de bien" como Perú y Ecuador.
¿Sin bloqueo, embargo, amenazas, coacciones, sanciones, atrévetepaqueveasloquepasará sería lo mismo?
Se nota que no te ha gustado el comentario #5.
Sin él, a lo mejor Cuba se podía equipar el hospital ella sola.
El hospital está casi vacío de enfermos.
PD:
¿No ha pasado hace unas semanas un tifón enorme que ha dejando muertos en esa zona?
Y los cubanos aguantan porque no tienen esperanza de cambio, excepto (los que pueden) huir del país