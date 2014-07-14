edición general
Una cubana enseña cómo es un hospital en su país

Supercinexin
En cuanto a equipamiento, parece el Zendal en plena pandemia, una vez los constructores y los PePeros ya se habían llevado sus sobres.

Aunque claro, ellos tienen un bloqueo criminal por parte de Estados Unidos desde hace más de sesenta años, mientras que Madrid es la comunidad más rica de toda España con miles de millones gastados en Sanidad.
Kasterot
Resulta que el "artículo" va de un hospital cubano. Pero solo lo menciona en el ultimo párrafo y lo deja en buen lugar.
Luego en el articulo cita chorradas como....
"Frente al hospital, se ven puestos de venta improvisados y vehículos de todo tipo. Tras varios días de lluvia, el agua se acumula en los huecos del asfalto, algo que, según explica, favorece la proliferación de mosquitos'

Esto, sin ser muy viajado lo he visto en paises con "gobiernos de bien" como Perú y Ecuador.
Supercinexin
#3 Y en Reino Unido.
mecha
#3 enseña más las tetas que el hospital. Chorrada de envío.
Sergio_ftv
Me imagino que recurso humano de calidad no falta, en cambio tras el bloqueo, embargo, amenazas, coacciones, sanciones, atrévetepaqueveasloquepasará seguro que los recursos materiales escasean.

¿Sin bloqueo, embargo, amenazas, coacciones, sanciones, atrévetepaqueveasloquepasará sería lo mismo?
ElBeaver
#5 Se suponía que Rusia debía ayudar a Cuba; podría construirle un hospital, o incluso 20, si quisiera, en lugar de desperdiciar el dinero en una de las invasiones más absurdas y criminales de la historia.
Beltenebros
#_8 ¿Estás justificando el bloqueo de EEUU?

Se nota que no te ha gustado el comentario #5.
anamabel
Para absurdo pues uno de los embargos más largos y criminales de la historia.

Sin él, a lo mejor Cuba se podía equipar el hospital ella sola.
WcPC
Joder, sin colas casi.
El hospital está casi vacío de enfermos.
PD:
¿No ha pasado hace unas semanas un tifón enorme que ha dejando muertos en esa zona?
Pivorexico
----
Borgiano
Otro éxito del comunismo
elyari
Les ayudaron durante décadas, casi de gratis, por interés geopolítico y afinidad política. En cuanto cayó el muro de Berlín y pasó todo lo que pasó, las cosas cambiaron, se mantuvieron esas ayudas pero ya no eran casi gratuitas o regaladas. Y ojo, Rusia perdonó a Cuba una deuda millonaria en el 2014 (www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140711_rusia_cuba_visita_deuda_tsb). Aún obviamente tienen intereses en la isla, geopolítica y tal, pero eso de "te doy un misil y me das una caja de Cohibas" se acabó.
ElenaCoures1
Ya se sabe como son; sin medios ni recursos
Y los cubanos aguantan porque no tienen esperanza de cambio, excepto (los que pueden) huir del país
