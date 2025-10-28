edición general
10 meneos
45 clics
¿Cuándo he mentido yo?": los ocho cambios de versión de Mazón sobre sus cinco horas clave del día de la dana

¿Cuándo he mentido yo?": los ocho cambios de versión de Mazón sobre sus cinco horas clave del día de la dana

Las nuevas revelaciones que atrasan su llegada al Palau vuelven a cuestionar el relato del president sobre su agenda en la tarde de la dana, "¿Pero quién cambia de versión? ¿Pero quién cambia de versión? De verdad que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20.28 horas es después de las 19.30, es un hecho factico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en las Corts, que siempre dije lo mismo. No he cambiado de versión jamás". Son palabras del president de la Generalitat, Carlos Mazón, pronunciadas el pasado 25..

| etiquetas: mazon , ocho cambios , de su version , dia de la dana
8 2 0 K 124 politica
7 comentarios
8 2 0 K 124 politica
Khadgar #1 Khadgar
¿Cuándo has dicho la verdad? Querrás decir.
2 K 45
devilinside #6 devilinside
#1 Así acabamos antes y es más exacto
0 K 11
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
Nos la están haciendo todos los medios de comunicación, TODOS, incluso la oposición. Todos hablan de ese día y no de porqué días antes con plan de inundaciones activado no se hizo nada, porqué días más tarde la alerta tarde, porqué el 1 de julio también. Porque las alertas hunden el consumo y es elegir la economía ante el meteorito.
0 K 20
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#4 Y a su vez aquí lo de las mamografías pues nada, cero escándalo en general, 90.000 mujeres a las que su derecho constitucional a prevenir la salud violado para matarlas, 90.000 que serán miles de muertas, nos están masacrando

www.lasexta.com/noticias/sociedad/comunitat-valenciana-llamo-90000-muj
0 K 20
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Iba borracho y la sangre no le llegaba en cantidad suficiente al cerebro por estar en otras partes, es normal que algún detalle se le olvide.
0 K 12
Kantinero #3 Kantinero
Algún día en estas cosas alguien se tomara la justicia por su cuenta y nos echaremos las manos a la cabeza
0 K 12
sleep_timer #7 sleep_timer
Habla el tio que llegó mamao al Cecopi, (y borracho).
0 K 12

menéame