¿Cuándo he mentido yo?": los ocho cambios de versión de Mazón sobre sus cinco horas clave del día de la dana

Las nuevas revelaciones que atrasan su llegada al Palau vuelven a cuestionar el relato del president sobre su agenda en la tarde de la dana, "¿Pero quién cambia de versión? ¿Pero quién cambia de versión? De verdad que no entiendo el cambio de versión cuándo es. Evidentemente las 20.28 horas es después de las 19.30, es un hecho factico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en las Corts, que siempre dije lo mismo. No he cambiado de versión jamás". Son palabras del president de la Generalitat, Carlos Mazón, pronunciadas el pasado 25..