Cuando un bebé muere de frío en Gaza: “Mi hijo estaba en mis brazos respirando y de repente se convirtió en un cadáver”

Iman Adnan Abu al Khair besa la ropa de su hijo Mohammed, que murió el pasado 14 de diciembre, tan solo 13 días después de nacer, por complicaciones derivadas del frío extremo en un campamento de desplazados en Al Mawasi, en Gaza. Saca cada prenda de la bolsa en la que las guarda, las acerca a su rostro y las besa. También las acerca a la carita de Mona, su hija mayor, que tiene dos años. Es una especie de ritual diario desde que perdió a su bebé. Esta madre de 34 años se niega a regalar la ropa a vecinas que están a punto de dar a luz,....