Cuando un bebé muere de frío en Gaza: “Mi hijo estaba en mis brazos respirando y de repente se convirtió en un cadáver”

Iman Adnan Abu al Khair besa la ropa de su hijo Mohammed, que murió el pasado 14 de diciembre, tan solo 13 días después de nacer, por complicaciones derivadas del frío extremo en un campamento de desplazados en Al Mawasi, en Gaza. Saca cada prenda de la bolsa en la que las guarda, las acerca a su rostro y las besa. También las acerca a la carita de Mona, su hija mayor, que tiene dos años. Es una especie de ritual diario desde que perdió a su bebé. Esta madre de 34 años se niega a regalar la ropa a vecinas que están a punto de dar a luz,....
Recuerdo siendo un niño ver las imágenes del holocausto y era ver las consecuencias de la maldad. Cierto que la ética se estaba desarrollando, pero eras consciente de lo que no se podía repetir. Igual que las hambrunas africanas.
Puedes realizar boicots no comprando productos. Hablando de ello. Pero te preguntas como tus líderes políticos consienten eso. Incluso porque la ciudadanía lo consiente. Y la misma arma con la que escribo esto tiene esa responsabilidad.
Hace muchos años recuerdo un documental de Palestina que nos había agradado mucho a mi hermano y a mi. Salía un anciano palestino que hacía aceite con su fiel burro.
Desde entonces nos hemos preguntado y yo estos tiempos con relativa frecuencia, que sería de aquel viejo y de su burro.
Estos carniceros jodíos nos solo matan gente. Corran los árboles, queman las casas, envenenan el agua.
Son peores que los Orcos de Moría.