Cuando un bebé muere de frío en Gaza: “Mi hijo estaba en mis brazos respirando y de repente se convirtió en un cadáver”

Cuando un bebé muere de frío en Gaza: "Mi hijo estaba en mis brazos respirando y de repente se convirtió en un cadáver"

Iman Adnan Abu al Khair besa la ropa de su hijo Mohammed, que murió el pasado 14 de diciembre, tan solo 13 días después de nacer, por complicaciones derivadas del frío extremo en un campamento de desplazados en Al Mawasi, en Gaza. Saca cada prenda de la bolsa en la que las guarda, las acerca a su rostro y las besa. También las acerca a la carita de Mona, su hija mayor, que tiene dos años. Es una especie de ritual diario desde que perdió a su bebé. Esta madre de 34 años se niega a regalar la ropa a vecinas que están a punto de dar a luz,....

cocolisto #1 cocolisto
¿Es posible que pase algo así ante la indiferencia de tantos?. Cada vez más terrible, cada vez más inhumanos, cada vez indiferentes.
rob #4 rob
#1 Es posible. De hecho, esta sucediendo.
cocolisto #6 cocolisto
#4 No puede salir gratis. Esa indiferencia ante el horror y el sufrimiento nos alcanzará de una manera u otra.
#5 To_lo_loco
#1 Pasa. Han logrado que sintamos la brutalidad como algo ajeno.

Recuerdo siendo un niño ver las imágenes del holocausto y era ver las consecuencias de la maldad. Cierto que la ética se estaba desarrollando, pero eras consciente de lo que no se podía repetir. Igual que las hambrunas africanas.

Puedes realizar boicots no comprando productos. Hablando de ello. Pero te preguntas como tus líderes políticos consienten eso. Incluso porque la ciudadanía lo consiente. Y la misma arma con la que escribo esto tiene esa responsabilidad.
security_incident #9 security_incident *
#1 En cierto modo es liberador. Es decir, el hecho de que la Ley (más bien su aplicación) se disocie hasta tal punto de lo que es la moral y la justicia hace que, cuando uno se encuentre con un grandísimo hijo de puta, la decisión (o no) de si abrirlo en canal y comerse su corazón latiendo mirando fijamente a los ojos de su madre se reduzca a un simple análisis de riesgos.
rob #2 rob
No pasa nada. La ONU lo va a solucionar.
Mirad, mirad: www.meneame.net/story/consejo-ddhh-onu-exige-rendicion-cuentas-crimene
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 El Consejo de DDHH de la ONU está intervenido por USA y lo que dicen de Venezuela básicamente lo redactan no entidades independientes sino políticos de "la oposición", o sea derechistas venezolanos, que lo pasan directamente al público como "la verdad y lo que opina la ONU". Cualquiera que se haya interesado realmente por saber cómo funcionan éstos temas y haya mirado nombres y autores de informes lo ve perfectamente.

La credibilidad de la ONU es bastante baja, pero la
rob #8 rob
#7 ¿En serio? ¡Venga ya, te estás quedando conmigo!
janatxan #3 janatxan
Ahora mismo el mundo está pendiente de Maduro, no molesteis con otra cosa que no sea eso.
#10 Kuruñes3.0
La de gente que morirá ahí solo de miseria.
Hace muchos años recuerdo un documental de Palestina que nos había agradado mucho a mi hermano y a mi. Salía un anciano palestino que hacía aceite con su fiel burro.
Desde entonces nos hemos preguntado y yo estos tiempos con relativa frecuencia, que sería de aquel viejo y de su burro.
Estos carniceros jodíos nos solo matan gente. Corran los árboles, queman las casas, envenenan el agua.
Son peores que los Orcos de Moría.
