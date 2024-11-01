·
23
meneos
52
clics
Críticas a Nacho Abad por llamar "tipa" a la exedil que ha denunciado al alcalde de Móstoles por acoso sexual
"Yo he tenido aquí al abogado de la tipa de Móstoles... de la concejala de Móstoles".
tipa
,
nacho abad
,
mostoles
,
alcalde
,
exedil
#2
Mangione
Nacho Abad es escoria fascista
9
K
87
#6
calde
#2
Y no es nuevo precisamente. No entiendo que tengan ahí un programa que básicamente se dedica a hacer burla de invitados con ideas de izquierdas, de colectivos como el lgtbi, o en este caso una supuesta víctima de acoso. Es increíble, y llevan unos cuantos escándalos.
Por cierto, no veo por ahí nada de la asociación de la prensa de Madrid. No actúan cuando hay una agresión física a un periodista, no actúan cuando un periodista abandona un programa por amenazas, no actúan cuando un periodista se burla en directo de alguien del colectivo lgtbi o cuando desprecia a una supuesta víctima de acoso, ... Cuándo actúan???
1
K
31
#9
TheIpodHuman
#2
el problema es que este tio es subnormal profundo y lamentablemente no tiene remedio
0
K
12
#3
Adadasads
No vaya ahora un cómico a parodiarle llamándola tipa y le cancelen… al cómico digo.
5
K
66
#4
SeñorPresunciones
Macho Abad poniendo sus cojones encima de la mesa.
2
K
35
#7
cax
#4
Y normalizando el acoso sexual.
0
K
11
#5
pitercio
No le veo yo refiriéndose como tipo, sujeto, fulano o similar al delincuente confeso por ejemplo.
La rectificación no es humilde, porque no quería, su condicionamiento ideológico es demasiado fuerte y está determinado a la propaganda.
Es una línea constante de la internacional fascista, del triángulo en bermudas y fachaleco que montan los presuntos medios de comunicación para crear el marco desinformativo.
0
K
14
#8
cax
*
Macho Abad, otra rata intoxicadora en prime time. Todavía estamos esperando una opinión suya al respecto de que un cómico sea amenazado de muerte, al punto de tener que abandonar su profesión, por una horda de fascistas al haber parodiado uno de sus programas.
Le deseo lo peor en lo profesional a esta rata inmunda de las ondas.
0
K
11
#1
dclunedo
Una cagada con idioma coloquial por uno que no es de los "nuestros" --> Lapidación.
Manipulación descarada de una foto por uno de los "nuestros" --> ¿Cuala?
Un medio de los "buenos" no como los panfletos esos fachas
4
K
-25
