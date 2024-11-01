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La crisis de fertilizantes es la mayor oportunidad para el campo en 100 años

La crisis de fertilizantes es la mayor oportunidad para el campo en 100 años  

Todo el mundo habla del desabastecimiento de fertilizantes como una catástrofe. Nadie está contando la otra cara. India lleva 8 años demostrando que sin fertilizantes se puede producir más, ganar más y depender de menos. Un millón de agricultores. Ganancias duplicadas. Publicado en Nature. Esta es la historia del modelo que el mundo necesita escalar ahora mismo.

| etiquetas: agricultura regenerativa , estrecho ormuz
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10 comentarios
32 6 1 K 300 cultura
manzitor #1 manzitor
Pero la resistencia al cambio en un espectro sociológico muy conservador hará que no cambie nada
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sotillo #4 sotillo
#1 Cierto, pero hay que apostar por los nuevos, a mi abuelo eso de recoger la aceituna verde sigue sin entrarle, por mucho que le demuestres que es mucho mejor
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Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Gracias a los fertilizantes el mundo ha avanzado como lo ha hecho. Cuanta imbecilidad hay que leer.
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#9 chocoleches
A ver, resulta que la agricultura de coste cero ya la conocemos, tanto de fertilizantes como de combustibles. Quizá lo que pasa es que no queremos volver a los años cincuenta.
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LoboAsustado #8 LoboAsustado
Si el tio no pareciera que se ha tomado un par de tiritos de coca (orgánica , eso si), lo tomaria mas en serio. La idea es interesante, pero no acabo de entender como se puede hacer agricultura industrial sin arar, pero ni zorra de agricultura tengo asi que :popcorn:
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#10 Robe7064
Voto sensacionallsta. Hay una mentirita al final que mr tentó a votar "Bulo" pero prima el sensacionalismo.

A esos agricultores les ha ido bien con los ingresos y la biodiversidad, pero he leído por encima dos artículos científicos que obvian de forma muy extraña el punto de los rendimientos. Ambos dicen de pasada que no disminuyen de forma significativa y que en muchos casos se mantienen o aumentan. El detalle es que nunca dicen cuál es el punto de partida. Mi sospecha es que es horrible y con este método al menos cuidan su salud y el suelo. Pero que nadie espere que puedan alimentar a Nueva Delhi, Calcuta y demás infiernos urbanos o que sea una solución para el mundo.
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dark_soul #2 dark_soul
Yo cago casi a diario. Puedo aportar algo al sistema
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#3 okeil *
#2 Nuestra mierda de hoy es nuestra calefacción y nuestra ensalada de mañana. No sólo sirve para cultivar
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sotillo #5 sotillo
#3 Si, luego venía lo de alimentar al mundo con unas “Galletas” como en cierta película, tan antigua que ni recuerdo
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dark_soul #7 dark_soul
#5 eso me ha recordado al libro "operación barbaroja" donde contaban como, durante el asedio de san Petersburgo (no recuerdo si en esa época se hacía llamar leningrado), hacían barritas con papel para alimentar a la población.
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menéame