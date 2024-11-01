La crisis de fertilizantes es la mayor oportunidad para el campo en 100 años  

Todo el mundo habla del desabastecimiento de fertilizantes como una catástrofe. Nadie está contando la otra cara. India lleva 8 años demostrando que sin fertilizantes se puede producir más, ganar más y depender de menos. Un millón de agricultores. Ganancias duplicadas. Publicado en Nature. Esta es la historia del modelo que el mundo necesita escalar ahora mismo.