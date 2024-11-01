La crisis de fertilizantes es la mayor oportunidad para el campo en 100 años  

Todo el mundo habla del desabastecimiento de fertilizantes como una catástrofe. Nadie está contando la otra cara. India lleva 8 años demostrando que sin fertilizantes se puede producir más, ganar más y depender de menos. Un millón de agricultores. Ganancias duplicadas. Publicado en Nature. Esta es la historia del modelo que el mundo necesita escalar ahora mismo.
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A esos agricultores les ha ido bien con los ingresos y la biodiversidad, pero he leído por encima dos artículos científicos que obvian de forma muy extraña el punto de los rendimientos. Ambos dicen de pasada que no disminuyen de forma significativa y que en muchos casos se mantienen o aumentan. El detalle es que nunca dicen cuál es el punto de partida. Mi sospecha es que es horrible y con este método al menos cuidan su salud y el suelo. Pero que nadie espere que puedan alimentar a Nueva Delhi, Calcuta y demás infiernos urbanos o que sea una solución para el mundo.