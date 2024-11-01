edición general
3 meneos
32 clics
¿Crisis en EE.UU.? Trump furioso tras rechazo masivo de huevos por China

¿Crisis en EE.UU.? Trump furioso tras rechazo masivo de huevos por China

La crisis económica en Estados Unidos podría estar entrando en una nueva fase. China ha rechazado de forma masiva los huevos procedentes de EE.UU., desatando la furia de Donald Trump y generando un terremoto en los mercados internacionales. Este inesperado movimiento de Pekín no solo pone en jaque a miles de productores estadounidenses, sino que también amenaza con agravar la tensión entre las dos mayores potencias del planeta. ¿Por qué China ha decidido bloquear las importaciones agrícolas de Estados Unidos?

| etiquetas: huevos , usa precios , importaciones exportaciones quiebras
3 0 0 K 33 actualidad
7 comentarios
3 0 0 K 33 actualidad
Gry #2 Gry
¿No tenían escasez de huevos? ¿Que carajo hacen exportandolos?
1 K 18
Andreham #5 Andreham
Pues coño.

Para ser una dictadura comunista que es tu gran enemigo y tienes que destruir en una guerra, no veas la de negocio que hay entre USA y China tú.
1 K 13
JackNorte #1 JackNorte
Esta semana , vi que la docena y media me costo un 20% mas y tenia curiosidad de que podia ser la causa. Quizas esto sea uno de los factores.
0 K 12
javibaz #3 javibaz
¿Por qué China ha decidido bloquear las importaciones agrícolas de Estados Unidos?
Si me jodes, te jodo.
0 K 12
Kantinero #6 Kantinero
Furiossisimo ha pasado de Naranja a Rojo en un guiño
0 K 12
pip #7 pip
Yo siempre pienso que China tiene una ventaja fundamental contra los Estados Unidos, y es que el gobierno tiene mucho margen de maniobra sin que la población se queje. Jugar a ver "quien aguanta más" es una batalla perdida para USA.
0 K 12
Furiano.46 #4 Furiano.46
Te has metido con el pais equivocado naranjito....
0 K 11

menéame