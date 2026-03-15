Creo que no es tan buena noticia que los jóvenes dejen de beber alcohol

Siempre es positivo que se reduzca el consumo de una droga; sin embargo, este cambio de mentalidad solo es una parte de un fenómeno más siniestro. Puede parecer obvio, pero la bajada de consumo entre los míos tiene una razón más material que ideal, más empírica que de gustos: no tenemos dinero. Pero ni un chavo, tú. Según la mayoría de estudios y titulares, los jóvenes nacidos en la brasa milenaria del dos mil salimos ocho veces menos de fiesta que nuestros padres. Sé que la percepción al primer rebote de cuñado medio de palillo puede hacer pe

| etiquetas: alcohol , droga , ocio , jóvenes , bebida , consumo
jonolulu #6 jonolulu
En mi opinión también tiene que ver con que el consumo de alcohol en buena parte está ligado a la interacción social, y cada vez hay menos interacción física
WcPC #19 WcPC
#6 Y viceversa, yo no bebo casi alcohol y desprecio la cerveza o el vino, al final las interacciones sociales de mi generación (ya era mayor de edad cuando salió Matrix) se estructuran alrededor del consumo de alcohol...
Pero estoy contigo, creo que es más ese el problema que el dinero.
Pillarte una botella e ir a casa de alguien a tomarla no es nada caro, es mucho más caro ir al cine.
jonolulu #20 jonolulu
#19 Eso el que tiene casa xD
WcPC #21 WcPC
#20 Llevo tiempo viviendo fuera de España y tengo una edad...
¿No tienes sitios donde hacer botellona?
Davidavidú #22 Davidavidú
#19 ¿Casa de alguien? ¿Alguien con casa?
:shit:
Supercinexin #3 Supercinexin
El alcohol es basura, ahora y siempre. La droga de los vikingos y de los romanos. Un poco de éxtasis (poco) es una experiencia muchísimo mejor y sobretodo mucho más segura que mamarte una botella de whisky.
manuelpepito #14 manuelpepito
#3 El alcohol es una droga muy dura. Y a mí me gusta, pero no dejo de reconocer que para ser una droga tan dura con el cuerpo y con los efectos que tiene, está demasiado normalizada.
Arkhan #9 Arkhan
Los jóvenes entramos en el alcohol por salidas sociales y eventos festivos.

Poca gente que peine canas a día de hoy ha conocido la cerveza bebiendo solo en su habitación. Menos aún abriendo una a solas, probándola y diciendo "mmmmm, qué rica".
#13 Cuchifrito *
#9 Quien peina canas no se "iba de fiesta" a emborracharse. Se compraba el lote en el supermercado y cuando ya iba bien cocido es cuando entraba a algún sitio.bñ Los chavales no han tenido dinero nunca, si acaso ahora les das bastante mas que antes.
#18 sorecer
#13 Los que peinamo canas, interactuábamos socialmente o en el colegio, o en el partido de futbol o en un bar/discoteca/fiestas del pueblo. Si no salías de fiesta, la probabilidad de reproducirte (o practicarlo por lo menos) tendía a ser 0..

Ahora tienen inputs, pantallas, grupos de whatsapp, quedadas del gimnaiso, redes sociales y muchas otras cosas que como yayuno que soy, no conozco y me pillan viejo. Las cosas han cambiado y serán mas sanos, pero tienen más problemas en su cabeza, creo…   » ver todo el comentario
Davidavidú #23 Davidavidú *
#18 Yo usaba discos de 5 1/4 para compartir imágenes que un amigo bajaba de una BBS con el módem del ordenador de su padre, que era cardiológico. Discos de doble densidad, ni siquiera de alta densidad. Nunca formato físico. xD
shake-it #17 shake-it
Es mucho peor para la salud tomarse un litro en el parque con los colegas que tomarse dos latas gigantes de bebida energética delante de una pantalla?
#4 Toponotomalasuerte
Menuda estupidez. Nosotros íbamos a beber a la calle. Cogíamos un cartón de vino y la Cocacola y tenías los tres litros de kalimotxo. Son a día de hoy 3 leuros. De aquella unas 200 pelas. No joder! El dinero nunca fue problema. Ahora son más sanos. Todos hacen deporte, todos se preocupan por loque comen, y muchas veces prefieren hablar por el pc o la consola que quedar en persona.
Son una juventud muy sana, muy buena y que da gusto verlos y que jamás me dio los problemas que le di yo a mí madre. Son una maravilla de generación.
Tito_Keith #12 Tito_Keith
Yo estuve impartiendo clases de inglés de los 16 a los 22 años. primero a niños de EGB y luego más mayores conforme mi inglés mejoraba. También hice trabajos esporádicos en bares porque en mi casa la paga daba para la primera birra y fin. Con esos dineros que me ganaba me compré varios instrumentos musicales y muchísimas cervezas. Los adolescentes y no tanto que veo a mi alrededor no están por buscarse mucho la vida, incluso en familias sin recursos (los de familias con recursos ni se lo plantean). Es mi observación personal, no un estudio sociológico.
Nómada_sedentario #8 Nómada_sedentario *
Si, que los jóvenes beban alcohol es una buena noticia.
Lo que no será buena noticia serán otras cuestiones que desliza el artículo (menor renta para ocio, menor interacción social), aunque yo creo que en realidad lo que ha ocurido no es tanta una menor renta disponible para ocio. Simplemente se ha producido un cambio en los hábitos de consumo de la gente joven.
Arkhan #11 Arkhan
#8 Lo que no es bueno es el motivo por el que lo han dejado, que no tienen presupuesto.

Y si no fuera por la pasta seguro que ni se lo hubieran planteado.
fofito #5 fofito
Todo eso...y además la generación que más utiliza los servicios del psicólogo.
Arkhan #10 Arkhan
#5 ¿Y no es más sano ir al psicólogo que poniéndose hasta arriba de beber los fines de semana para gestionar las mierdas de la vida?
tarkovsky #16 tarkovsky
Los más viejos del lugar, cuando éramos jóvenes, nos sentábamos en un banco del parque a beber litronas de cerveza y a comer pipas. No nos daba para más. Las cosas en ese aspecto no han cambiado mucho.

También los viejos de entonces nos ponían a parir por lo que hacíamos. Tampoco han cambiado mucho las cosas en ese aspecto.
timeout #7 timeout
Luego toman Redbull o Monster...
#2 unocualquierax
Hombre, si cambias "beber alcohol" por "salir de fiesta", te lo compro, porque se puede salir de fiesta y gastar un pastón sin beber alcohol ni drogarse.
Mesto #15 Mesto
No tienen dinero para salir de fiesta, es una generación pobre.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
"salimos ocho veces menos de fiesta que nuestros padres". beber alcohol no es igual a salir de fiesta. tienes alcohol de tus papis en tu casa o te bajas al chino y te pones ciego en tu habitación. sin tener que salir de fiesta
