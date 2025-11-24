·
publicadas
La Coordinadora de Mujeres pide al Ayuntamiento de Valladolid que impida la apertura de locales antiaborto
Recientemente se ha instalado un local de la asociación antiabortista "mujer y vida" frente a la única clínica abortista que existe en valladolid.
|
etiquetas
:
aborto
,
elección
,
acoso
,
valladolid
,
laicismo
6
2
0
K
79
politica
3 comentarios
6
2
0
K
79
politica
relacionadas
#1
Esteban_Rosador
El acoso de estas organizaciones fundamentalistas cristianas a las mujeres que ejercen libremente sus derechos es cada vez más terrible.
0
K
20
#2
Katos
*
#1
llamandose
coordinadora de mujeres
no se yo muy bien como te puedes quejar de ACOSO.
0
K
10
#3
Katos
Resulta que coordinadora de mujeres no es machismo
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
