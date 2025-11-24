edición general
8 meneos
23 clics
La Coordinadora de Mujeres pide al Ayuntamiento de Valladolid que impida la apertura de locales antiaborto

La Coordinadora de Mujeres pide al Ayuntamiento de Valladolid que impida la apertura de locales antiaborto

Recientemente se ha instalado un local de la asociación antiabortista "mujer y vida" frente a la única clínica abortista que existe en valladolid.

| etiquetas: aborto , elección , acoso , valladolid , laicismo
6 2 0 K 79 politica
3 comentarios
6 2 0 K 79 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
El acoso de estas organizaciones fundamentalistas cristianas a las mujeres que ejercen libremente sus derechos es cada vez más terrible.
0 K 20
#2 Katos *
#1 llamandose coordinadora de mujeres no se yo muy bien como te puedes quejar de ACOSO.
0 K 10
#3 Katos
Resulta que coordinadora de mujeres no es machismo
0 K 10

menéame