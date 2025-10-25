edición general
Construir un patrullero para Marruecos: todo ventajas para España

España está ultimando el primer buque de guerra que construye para su "enemigo" Marruecos en 40 años. Pero es una buena noticia

EsUnaPreguntaRetórica #1 EsUnaPreguntaRetórica
Pero es una buena noticia

Gracias por decirme lo que debo pensar.
2 K 28
Malinke #3 Malinke
¿Tendremos desde España la capacidad de coartar sus actuaciones como otros países hacen con el material militar que venden? :troll:
Entonces, sí. (No haría falta que se lo digamos)
1 K 19
#6 unocualquierax
#3
Le hemos puesto un chis secreto.
0 K 8
Dene #7 Dene
#3 va con un tapón en el fondo que se acciona por control remoto
0 K 12
#2 Ahura
¿Enemigo?
0 K 9
Amoniaco #5 Amoniaco *
#2 el gobierno de Marruecos ha amenazado a España con guerra en al menos dos ocasiones.

Una durante la toma de la isla perejil por Marruecos.

Otra se le dijo abiertamente a aznar.

Y la última amenaza, extorsión, ataque fue cuando se dio asistencia médica al líder del frente polisario del Sáhara. Cuando metieron niños en bus los llevaron a la frontera y los metieron en España.
0 K 7
Amoniaco #4 Amoniaco
Teniendo en cuenta todas las grandes donaciones y tratos con Marruecos sobre inmigración, hoy yo no veo ni un marroquí en España.
Lo hiciste bien perro Sánchez, lo hiciste bien, +10 a esta iniciativa.
0 K 7

