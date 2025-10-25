·
Construir un patrullero para Marruecos: todo ventajas para España
España está ultimando el primer buque de guerra que construye para su "enemigo" Marruecos en 40 años. Pero es una buena noticia
|
etiquetas
:
patrullero
,
marruecos
,
ventajas
,
españa
BARCOS
relacionadas
#1
EsUnaPreguntaRetórica
Pero es una buena noticia
Gracias por decirme lo que debo pensar.
2
K
28
#3
Malinke
¿Tendremos desde España la capacidad de coartar sus actuaciones como otros países hacen con el material militar que venden?
Entonces, sí. (No haría falta que se lo digamos)
1
K
19
#6
unocualquierax
#3
Le hemos puesto un chis secreto.
0
K
8
#7
Dene
#3
va con un tapón en el fondo que se acciona por control remoto
0
K
12
#2
Ahura
¿Enemigo?
0
K
9
#5
Amoniaco
*
#2
el gobierno de Marruecos ha amenazado a España con guerra en al menos dos ocasiones.
Una durante la toma de la isla perejil por Marruecos.
Otra se le dijo abiertamente a aznar.
Y la última amenaza, extorsión, ataque fue cuando se dio asistencia médica al líder del frente polisario del Sáhara. Cuando metieron niños en bus los llevaron a la frontera y los metieron en España.
0
K
7
#4
Amoniaco
Teniendo en cuenta todas las grandes donaciones y tratos con Marruecos sobre inmigración, hoy yo no veo ni un marroquí en España.
Lo hiciste bien perro Sánchez, lo hiciste bien, +10 a esta iniciativa.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
