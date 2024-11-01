El Congreso rechaza crear un impuesto a partir de la tercera vivienda

El Congreso ha rechazado esta martes la proposición de ley que ha presentado Esquerra Republicana (ERC) para crear un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda que se iría incrementando en función del número de inmuebles. En concreto, la formación catalana ha planteado un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y que se incrementa en línea con el número de viviendas.
| etiquetas: impuesto progresivo , viviendas , especulación , congreso
O igual es que les importa una soberana mierda la sociedad y el futuro que les dejan a sus propios hijos y nietos.
El caso es que, complicidad o no, esos partidos tienen la capacidad de impedir cualquier medida que recorte privilegios a los más ricos porque la aplastante mayoría les vota.
Eso sí, como no lo haga Podemos, esto no sé quién va a forzarlo, porque al PSOE ni se le espera.