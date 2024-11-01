El Congreso rechaza crear un impuesto a partir de la tercera vivienda

El Congreso ha rechazado esta martes la proposición de ley que ha presentado Esquerra Republicana (ERC) para crear un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda que se iría incrementando en función del número de inmuebles. En concreto, la formación catalana ha planteado un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y que se incrementa en línea con el número de viviendas.