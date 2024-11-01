edición general
El Congreso rechaza crear un impuesto a partir de la tercera vivienda

El Congreso ha rechazado esta martes la proposición de ley que ha presentado Esquerra Republicana (ERC) para crear un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda que se iría incrementando en función del número de inmuebles. En concreto, la formación catalana ha planteado un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y que se incrementa en línea con el número de viviendas.

Comentarios:
Comentarios destacados:    
Destrozo #2 Destrozo
El congreso no. Los diputados corruptos de PPSOEVOX que tienen 200 pisos
#5 bol
#2 No es necesario ser corrupto para tener muchos pisos, pero si que son acaparadores de un bien de primera necesidad. Lo mínimo sería que pagaran unos impuestos potentes.
reithor #13 reithor
#2 A ver, hoy han votado, según el meneo "PP, Vox, PNV y Junts se han mostrado contrarios " ,atiza al PSOE por lo suyo, que tiene mucho donde atizar, pero en esto nos han jodido otros.
Destrozo #16 Destrozo
#13 en lo de hoy llevas razón, pero ¿Alguien duda de que si salieran los números el PSOE votaría en contra?
carakola #1 carakola
¡Por qué no meten mano a los grandes tenedores? ¿Complicidad?
#3 poxemita
#1 igual no quieren dañarse el pié.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 para contestarte con datos en la mano tendría que tener una estadística de cuántos pisos tiene cada uno de sus señorías. xD
#6 IsraelEstadoGenocida
#1 autoprotección
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#1 Es que todos ellos son grandes tenedores, no se van a joder a si mismos. :troll:
MiguelDeUnamano #11 MiguelDeUnamano
#1 Sabiendo que PSOE, PP, Vox y las otras derechas nacionalistas se posicionan abiertamente en contra de aumentar impuestos a los más ricos, a los beneficios de las grandes empresas, que defienden la especulación (no sólo la inmobiliaria) y se posicionan siempre del lado de los fondos buitre, cabe pensar que la mayoría de sus votantes creen que este tipo de medidas les perjudican o que no hacerlo no tiene consecuencias para ellos.

O igual es que les importa una soberana mierda la sociedad y el futuro que les dejan a sus propios hijos y nietos.

El caso es que, complicidad o no, esos partidos tienen la capacidad de impedir cualquier medida que recorte privilegios a los más ricos porque la aplastante mayoría les vota.
obmultimedia #15 obmultimedia
#1 Efectivamente.
Imag0 #17 Imag0
#1 Porque son ellos.
Waves #8 Waves
La ley, cuando se establezca, debería contemplar también el valor catastral, que ya me imagino la trampa de contar edificios enteros como una única vivienda y cosas por el estilo.

Eso sí, como no lo haga Podemos, esto no sé quién va a forzarlo, porque al PSOE ni se le espera.
#7 chavi
Que indiquen quienes votaron a favor y quienes en contra
#12 Cincocuatrotres
El matrimonio Sánchez , por lo menos Begoña, tiene muchos pisos, algunos en zonas emblematicas, aunque solo tenga 40€ en sus cuentas.
