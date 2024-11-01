Las derechas tumban en el Congreso una ley de ERC para crear un impuesto para los multipropietarios

Las derechas del Congreso de los Diputados han cerrado el paso, este martes, a una ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con varias "medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria". Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han votado en contra de la iniciativa, que incluía la creación de un nuevo impuesto aplicable a la acumulación de bienes inmuebles a partir de la tercera residencia. Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria se abstuvieron.