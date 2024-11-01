edición general
Las derechas tumban en el Congreso una ley de ERC para crear un impuesto para los multipropietarios

Las derechas del Congreso de los Diputados han cerrado el paso, este martes, a una ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con varias "medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria". Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han votado en contra de la iniciativa, que incluía la creación de un nuevo impuesto aplicable a la acumulación de bienes inmuebles a partir de la tercera residencia. Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria se abstuvieron.

Connect #2 Connect
Bueno, es lo lógico de unos partidos de derechas. Otra cosa es que sus votantes no se enteren de qué va la película.
4 K 43
Mikhail #5 Mikhail
#2 Tienen a casi todos los medios de comunicación, que pertenecen a empresas especuladoras, informando interesadamente, así que es muy difícil que se enteren.
0 K 7
#8 detectordefalacias
#5 Pues son mayorcitos, entender el mundo en el que habitan es SU responsabilidad. Yo no voy a sacar la manida escusa de "es que son tontos", yo no los considero tontos, los considero cómplices
0 K 9
Mikhail #12 Mikhail
#8 Tenemos que reconocer que los medios de comunicación han sido la principal vía de información de las sociedades avanzadas desde los tiempos de la invención de los periódicos. Todos nos informábamos así de lo que ocurre en el mundo. Nunca había sido tan evidente la manipulación a la que estamos sometidos y es lógico que algunos aún no estén prevenidos. Los medios son los ojos y oídos de las sociedades, si tus sentidos te engañan es peor que estar ciego o sordo. :-(
0 K 7
Mala #7 Mala *
#2 Al parecer Junts, ese partido "progresista" socio del Gobierno "progresista", tampoco les ha apoyado
0 K 11
autonomator #4 autonomator
Perro no come perro. Y ahí los tienes, cada día convenciendo a mas chusma para que les voten. Sarna con gusto...
3 K 41
#15 Chuache_cientifico
#4 Perro come perro sanxe...
0 K 7
fareway #1 fareway
Qué sorpresa!!
2 K 27
alcama #10 alcama
¿ Por qué no ponen ese impuesto en Cataluña?
1 K 15
Topinky #3 Topinky
Vaya por dios, que cosas.
1 K 12
DrEvil #14 DrEvil
#11 Eso es irrelevante. Hacer leyes que no tienen ninguna posibilidad de salir adelante es un paripé.
Alcanzar acuerdos para hacer leyes, eso sí sirve. ¿Pero esto? Carnaza para aparentar.
0 K 8
DrEvil #9 DrEvil *
Populismo, se llama populismo. Ellos sabían perfectamente que eso no iba a ninguna parte. Así que piden lo que saben que no les pueden dar, y cuando les dicen que no se enfadan muy fuerte, y su público aplaude a esos héroes y siente que hay alguien en la política que de verdad los representa. Que no todo está perdido. Los suyos siguen ahí, haciendo frente a "las derechas".

No es como si se hubiesen aburguesado pasados los 18 meses y fuesen otro más que está ahí a vivir de la sopa boba como todos.
0 K 8
Andreham #11 Andreham
#9 ¿Y por qué crees que no iba a ir a ninguna parte?

¿De quién será la culpa de que no vaya a ninguna parte?
0 K 8
#6 Vespas
Me temo que no nos íbamos a sorprender nadie si buscamos cuántos diputados son multipropietarios.
0 K 7
Abdo_Collo #13 Abdo_Collo
¡ParipERC!
0 K 6

