Un congresista republicano revela que todos los políticos republicanos tienen a poderosos grupos de presión que les «vigilan» y les presionan para que apoyen a Israel (Eng)

El Sr. Massie, representante del 4.º distrito electoral de Kentucky, declaró el viernes a Tucker Carlson que el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC) asigna a cada miembro republicano del Congreso un «cuidador» para asegurarse de que actúen en interés de Israel. El mes pasado, el AIPAC gastó cientos de miles de dólares en anuncios que atacaban al Sr. Massie en vísperas de las primarias republicanas de Kentucky del 21 de mayo, que el Sr. Massie ganó de todos modos.
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Antes eran más discretos, pero llevan ya unos años funcionando a polla sacada y financiando directamente a los políticos estadounidenses que se alinean con el Likud, sin importar el partido. En las pasadas elecciones, regaron de millones tanto a Trump como a Harris.
Esta viñeta es de un tipo de extrema derecha, peor da bastante en el clavo:
Da igual quien gane, el Isra tiene asegurado del apoyo de los dos partidos.
...es Sion.