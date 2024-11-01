Un congresista republicano revela que todos los políticos republicanos tienen a poderosos grupos de presión que les «vigilan» y les presionan para que apoyen a Israel (Eng)

El Sr. Massie, representante del 4.º distrito electoral de Kentucky, declaró el viernes a Tucker Carlson que el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC) asigna a cada miembro republicano del Congreso un «cuidador» para asegurarse de que actúen en interés de Israel. El mes pasado, el AIPAC gastó cientos de miles de dólares en anuncios que atacaban al Sr. Massie en vísperas de las primarias republicanas de Kentucky del 21 de mayo, que el Sr. Massie ganó de todos modos.