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Un congresista republicano revela que todos los políticos republicanos tienen a poderosos grupos de presión que les «vigilan» y les presionan para que apoyen a Israel (Eng)

Un congresista republicano revela que todos los políticos republicanos tienen a poderosos grupos de presión que les «vigilan» y les presionan para que apoyen a Israel (Eng)

El Sr. Massie, representante del 4.º distrito electoral de Kentucky, declaró el viernes a Tucker Carlson que el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC) asigna a cada miembro republicano del Congreso un «cuidador» para asegurarse de que actúen en interés de Israel. El mes pasado, el AIPAC gastó cientos de miles de dólares en anuncios que atacaban al Sr. Massie en vísperas de las primarias republicanas de Kentucky del 21 de mayo, que el Sr. Massie ganó de todos modos.

| etiquetas: thomas massie , tucker carlson , aipac , israel , eeuu , babysister
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14 comentarios
27 5 0 K 300 actualidad
#2 Barriales
Redios, los tienen cogidos por las meninges.
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themarquesito #4 themarquesito
A Thomas Massie lleva ya un tiempo teniéndole ojeriza Trump por su insistencia en la publicación de los archivos de Epstein
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#1 Nasser
Una plaga para el mundo los Siofascistas a los que el Trumpeta come el "ojete"
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azathothruna #6 azathothruna
Y con que les presionan?
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themarquesito #8 themarquesito
#6 Con poner varios millones de dólares en favor de otros candidatos.
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azathothruna #10 azathothruna
#8 Un politico alfa que se respete sigue en carrera aun con las encuestas en contra :shit: :troll:
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Laro__ #11 Laro__
#6 #8 ...y con los vídeos que les grabaron en un isla...
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carademalo #5 carademalo
He visto el titular sin leer la entradilla y he pensado "AIPAC". Y, efectivamente, es la AIPAC.

Antes eran más discretos, pero llevan ya unos años funcionando a polla sacada y financiando directamente a los políticos estadounidenses que se alinean con el Likud, sin importar el partido. En las pasadas elecciones, regaron de millones tanto a Trump como a Harris.

Esta viñeta es de un tipo de extrema derecha, peor da bastante en el clavo:  media
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XtrMnIO #7 XtrMnIO
Es curioso que, para ser consideradosnun bulo de hace más de un siglo, han seguido al pie de la letra los Protocolos de los Sabios de Sión.
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SVSRTZ #3 SVSRTZ *
¿Que opinión con poder te patrocina?
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#14 solojavi
Ahora falta: un congresista demócrata revela que todos los políticos demócratas tienen a...
Da igual quien gane, el Isra tiene asegurado del apoyo de los dos partidos.
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#12 mariopg
flipo cuando se "revelan" obviedades
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#13 Poligrafo
Lo llaman democracia y....

...es Sion.
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menéame