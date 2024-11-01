Una conductora que triplicaba la tasa de alcoholemia provoca un accidente grave. La Justicia la exculpa porque ella no quería emborracharse

Palma de Mallorca: una mujer conducía bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del coche y acabó impactando contra otro vehículo. La han exculpado porque el juez cree que su intención no era la de emborracharse. En el accidente resultaron heridos graves un hombre y una mujer que viajaban en el vehículo impactado, y han tenido secuelas por el impacto. Ella asegura que antes de coger el coche había bebido tres cervezas pensando que eran 0.0, pero no fue así.
| etiquetas: alcohol , conducir , emborracharse , borrachera , accidente
A no ser que cuando cogiera el coche no tuviera ningún signo de embriaguez y le viniera de repente no veo por qué debería eximirse.
Pero seguro, seguro. Esta tía es la hija del propio juez o de algún amigo, o algún jerifalte. Vamos, que 2 + 2 = 4.
Cómo dice #4, tres cervezas no triplican la tasa máxima de alcohol en sangre. Esa tía bebió mucho más.
Supongo que las víctimas recurrirán a instancias superiores.
youtu.be/rqNchEBGQ_U?is=RmVH888VL28006PE
Quedan con secuelas los del otro coche, y la fiscal pide esto. Ridículo, y de juzgado de guardia, para la fiscal y el juez.
Pero quién cojones era la conductora?? La Amancia Ortega?