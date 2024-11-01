Una conductora que triplicaba la tasa de alcoholemia provoca un accidente grave. La Justicia la exculpa porque ella no quería emborracharse

Palma de Mallorca: una mujer conducía bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del coche y acabó impactando contra otro vehículo. La han exculpado porque el juez cree que su intención no era la de emborracharse. En el accidente resultaron heridos graves un hombre y una mujer que viajaban en el vehículo impactado, y han tenido secuelas por el impacto. Ella asegura que antes de coger el coche había bebido tres cervezas pensando que eran 0.0, pero no fue así.