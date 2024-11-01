edición general
Una conductora que triplicaba la tasa de alcoholemia provoca un accidente grave. La Justicia la exculpa porque ella no quería emborracharse

Palma de Mallorca: una mujer conducía bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del coche y acabó impactando contra otro vehículo. La han exculpado porque el juez cree que su intención no era la de emborracharse. En el accidente resultaron heridos graves un hombre y una mujer que viajaban en el vehículo impactado, y han tenido secuelas por el impacto. Ella asegura que antes de coger el coche había bebido tres cervezas pensando que eran 0.0, pero no fue así.

18 comentarios
#3 Cuchifrito
Pues no lo entiendo, lo que es delito no es emborracharse, es conducir borracho.
A no ser que cuando cogiera el coche no tuviera ningún signo de embriaguez y le viniera de repente no veo por qué debería eximirse.
emmett_brown #6 emmett_brown
#3 Este tipo de sentencias deberían salir en prensa con nombre y apellidos del juez firmante, para llamar la atención e investigar al propio juez. No cabe en la cabeza de nadie, por mucho que retuerzas la ley, salvo que la acusada sea hija de alguien, bien relacionada o prevaricación del juez.
#12 unocualquierax
#6 #7 #8
Pero seguro, seguro. Esta tía es la hija del propio juez o de algún amigo, o algún jerifalte. Vamos, que 2 + 2 = 4.

Cómo dice #4, tres cervezas no triplican la tasa máxima de alcohol en sangre. Esa tía bebió mucho más.
Supongo que las víctimas recurrirán a instancias superiores.
crob #14 crob
#12 #3 venía a comentar lo mismo :-P
#16 UNX
#12 Es que también se bebió media botella de vodka pensando que era 0,0.
makinavaja #15 makinavaja
#6 AHi le has dado... lo importante al final es quién es ella....
#9 capitan.meneito
#3 no lo quieres entender machito.
#1 Abajo
Mi intención no era atracar el banco, antes de coger el arma pensaba que era de juguete
antesdarle #4 antesdarle
Triplicar la tasa no son tres cervezas ni de broma.
emmett_brown #8 emmett_brown *
"La fiscal pidió una multa de 7.200 euros y la retirada del carné durante tres años y medio por tratarse de un delito contra la seguridad vial, pero nada de eso ha ocurrido".

Quedan con secuelas los del otro coche, y la fiscal pide esto. Ridículo, y de juzgado de guardia, para la fiscal y el juez.

Pero quién cojones era la conductora?? La Amancia Ortega?
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
Y el mal rato que se le ha hecho pasar a esta pobre fémina, que, eso no está pagado :palm: :palm:
#7 mariopg
sería rica
millanin #18 millanin
#7 del lado bueno de la historia seguro.
smilo #11 smilo
Y está de quien es familiar?
oliver7 #10 oliver7
Menudo precedente acaba de marcar esto... En fin.
thorpedo #5 thorpedo
Lo de los jueces es de traca again . El día que esa mujer mate a alguien que se lo explique a los familiares.
#17 Toponotomalasuerte
Yo buscaría más el motivo de la exculpación en el linaje familiar de la acusada y en las relaciones sociales que la separan del juez.
