El conductor de un Xiaomi SU7 muere calcinado al no poder escapar por las puertas bloqueadas

Un conductor de 31 años murió calcinado dentro de su Xiaomi SU7 tras un choque en Chengdu, China, cuando el vehículo se incendió y las puertas electrónicas quedaron bloqueadas, impidiendo su rescate.
| etiquetas: accidente , incendio , puertas electrónicas
Es de primero de seguridad, no es algo que "oh vaya, pues no caimos" es algo que se sabe de hace décadas
A raiz de la Dana del año pasado, también llevo un martillo para reventar la luna del coche y que tambien vale para cortar el cinturón.
Verás como si me la pego, al final palmo por cualquier otro motivo
Es coña, no es mala idea tener herramientas a mano (y aseguradas para que no vuelen).
Viene con un silbato también creo.
cc #21
¿De dónde sacaste el plano?
La "hoja de intervención en accidentes de tráfico" para un vehículo FIAT es la Hoja de Rescate, un documento técnico que los equipos de emergencia utilizan para identificar las zonas seguras de corte del vehículo y liberar a los heridos rápidamente. Se puede descargar gratuitamente de la página web de Fiat o de otras plataformas como la del proyecto Rescue Sheet
… » ver todo el comentario
- Cuatro personas fallecen atrapadas en un Tesla que se incendió: la apertura eléctrica de las puertas falló y no supieron como abrirlo: www.meneame.net/m/tecnología/cuatro-personas-fallecen-atrapadas-tesla
Pues qué poco fiables son los test. Si las puertas se quedan bloqueadas en un accidente jamás debería sacar un 93'7
Pero que en los coches eléctricos existe un riesgo de incendio de batería en caso de accidente empieza a ser obvio. Pero excarcelar a los heridos en accidentes de tráfico siempre ha sido una de las principales tareas de los bomberos porque no dar salido del coche es algo bastante habitual si hay heridos o gente con poca movilidad.
Que lo haga el idiota de Musk para ahorrar costes lo entiendo, pero no pensaba que los chinos harían lo mismo.