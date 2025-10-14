edición general
El conductor de un Xiaomi SU7 muere calcinado al no poder escapar por las puertas bloqueadas

Un conductor de 31 años murió calcinado dentro de su Xiaomi SU7 tras un choque en Chengdu, China, cuando el vehículo se incendió y las puertas electrónicas quedaron bloqueadas, impidiendo su rescate.

tdgwho #1 tdgwho
A quien se le ocurre que un sistema ante un fallo quede activado?

Es de primero de seguridad, no es algo que "oh vaya, pues no caimos" es algo que se sabe de hace décadas
lonnegan #5 lonnegan
Yo en el parasol del conductor llevo un plano del coche donde se indican las zonas reforzadas para que en caso de accidente los bomberos sepan por donde cortar si me tienen que sacar. Vi en la tele que aconsejaban hacerlo.
A raiz de la Dana del año pasado, también llevo un martillo para reventar la luna del coche y que tambien vale para cortar el cinturón.

Verás como si me la pego, al final palmo por cualquier otro motivo
#13 j-light
#5 El martillo sale volando y te golpea en el lateral de la cabeza, el que queda descubierto por el airbag.

Es coña, no es mala idea tener herramientas a mano (y aseguradas para que no vuelen).
rendri #21 rendri
#13 supuestamente para romper los cristales era con los reposacabezas, si no recuerdo mal, los "pinchos" que traen valen para eso.
UnoYDos #27 UnoYDos *
#5 Venden ya en muchos lados un llaverito que lleva un resorte con punzon para las lunas y cuchillas para los cinturones. No pesa nada y no puede pasar lo que dice #13 xD

Viene con un silbato también creo.

#16 chochis
#5
¿De dónde sacaste el plano?
lonnegan #20 lonnegan *
#16 Pues no lo recuerdo, supongo que del foro dedicado al modelo de mi coche, que hay de todo. Pero la IA me dice esto

La "hoja de intervención en accidentes de tráfico" para un vehículo FIAT es la Hoja de Rescate, un documento técnico que los equipos de emergencia utilizan para identificar las zonas seguras de corte del vehículo y liberar a los heridos rápidamente. Se puede descargar gratuitamente de la página web de Fiat o de otras plataformas como la del proyecto Rescue Sheet

#22 chochis
#20 brutal! GRACIAS!
Veelicus #18 Veelicus
#5 Es muy recomendable tener eso, y tambien un pequeño extintor para coches.
0 K 15
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Algo que no hubiera pasado en un corsa
Macadam #9 Macadam
#4 irrelevante, es en Reino Unido :-D
#10 Tensk
#4 #9 Falso, en Reino Unido será un Vauxhall :-P
Mikhail #12 Mikhail
#9 No es irrelevante porque ardió. Sólo sería irrelevante si el Corsa se hubiera caído por un balcón. :troll:
Gry #14 Gry
#3 Tuve un Opel Astra hace 20 años y ponía en el manual que todas las puertas se desbloqueaban automáticamente en caso de accidente.
#6 Abril_2025
El Xiaomi SU7 no ha pasado todavía los test de colisión Euro-NCAP, pero sí los C-NCAP, que son las pruebas homólogas en China e incluyen test de protección a ocupantes, peatones y usuarios vulnerables, así como de sistemas de seguridad activa (el Xiaomi incorpora hasta LiDAR). El resultado fue sobresaliente, si tenemos en cuenta que alcanzó una puntuación general del 93,7%.

Pues qué poco fiables son los test. Si las puertas se quedan bloqueadas en un accidente jamás debería sacar un 93'7
#8 BurraPeideira_ *
Si te pegas una hostia lo suficientemente fuerte para deformar el chasis y que arda la batería es normal que las puertas no se abran. No tiene por que deberse a un fallo en el mecanismo de apertura.
Pero que en los coches eléctricos existe un riesgo de incendio de batería en caso de accidente empieza a ser obvio. Pero excarcelar a los heridos en accidentes de tráfico siempre ha sido una de las principales tareas de los bomberos porque no dar salido del coche es algo bastante habitual si hay heridos o gente con poca movilidad.
lonnegan #24 lonnegan
#8 Depende de que tipo de batería. Una de LPF es bastante dificil que arda. Una de iones de litio convencional, si.
jdmf #25 jdmf
¿De verdad una apertura mecánica es tan complicada?
Sandilo #17 Sandilo
#11 Esa que enlazas es la repercusión en bolsa del accidente. Este es el accidente en sí.
#19 Tensk
#17 La que enlazo ya indica lo fundamental de lo que indica esta, lo que de paso hace la tuya antigua :-P
Sandilo #26 Sandilo
#19 Es relacionada, en la que yo pongo se centra en el accidente y se añade vídeo cosa que en la que has puesto no está.
#15 Ominous
¿Alguien me explica porqué los eléctricos tienen que tener todo electrónico minimizando todo y se deshaciéndose de las palancas de toda la vida? Como si el hecho de que el motor fuera eléctrico ya no pudieran llevar interruptores, botones, etc.
Que lo haga el idiota de Musk para ahorrar costes lo entiendo, pero no pensaba que los chinos harían lo mismo.
RanaPaca #23 RanaPaca
#15 no es exclusivo de los eléctricos sino de los nuevos modelos. El motivo es por supuesto que la solución electrónica sale más barata que la mecánica.
#7 Borgiano
¿Y lo de los test de seguridad famosos no miran estas cosas?
