Xiaomi cae un 6% en bolsa tras un muerto en accidente e incendio de uno de sus eléctricos

Las acciones de la tecnológica china Xiaomi cayeron hoy un 5,71% después de que la prensa local informase de la muerte del conductor de uno de sus vehículos eléctricos tras quedarse atrapado dentro del automóvil en llamas después de un accidente. Según el portal de noticias The Paper, en la madrugada de este lunes el conductor del Xiaomi SU7 perdió el control de su vehículo en una avenida de Chengdu (centro) y se estrelló, incendiándose rápidamente.

#1 Perrota
Hoy baja el 6%, mañana sube un 7%…y a seguir.
#2 Grahml
La noticia no dice mucho sobre el motivo por el que los que intentaron rescatar al fallecido no pudieron abrir las puertas.

Pero posiblemente esta noticia esté relacionada, a espera de mayor y mejor información:

China prepara una normativa para prohibir las manillas retráctiles de las puertas en los vehículos
www.meneame.net/story/china-prepara-normativa-prohibir-manillas-retrac
#5 Grahml
#2 Añado, creo que no es el caso de las manecillas retráctiles para este vehículo.
pip #7 pip
#6 espero que lo hagan rápido mientras la persona adentro está quemándose viva intentando salir. No entiendo nada, la verdad.
Mikhail #8 Mikhail
#7 No, si estoy de acuerdo contigo que en un caso de emergencia tiene que ser mucho más sencillo e intuitivo para los servicios abrir cualquier puerta del automóvil. El problema es equilibrar la necesidad de rapidez de actuación en un caso de peligro con la efectividad de los sistemas antirrobo del vehículo.
pip #3 pip
¿No pasó algo parecido con los Teslas? Parece que los fabricantes se empeñan en hacer que las puertas se abran solo electrónicamente (si hay algo de lo que NO entiendo, es de coches. Ni puta idea).
#4 ddomingo *
#3 Si a tesla le paso algo parecido, pero hasta donde se no han cambiado nada. Para abrir manualmente una de sus puertas hay que seguir un proceso nada intuitivo desmontando un par de piezas.

No es algo viable en una situación de emergencia.
Mikhail #6 Mikhail *
#4 Hace poco vi que estaban poniendo códigos QR en los automóviles para que los equipos de emergencia puedan descargar el manual de emergencia del modelo.

motor.elpais.com/conducir/que-significa-el-codigo-qr-que-llevan-los-co  media
