Xiaomi cae un 6% en bolsa tras un muerto en accidente e incendio de uno de sus eléctricos

Las acciones de la tecnológica china Xiaomi cayeron hoy un 5,71% después de que la prensa local informase de la muerte del conductor de uno de sus vehículos eléctricos tras quedarse atrapado dentro del automóvil en llamas después de un accidente. Según el portal de noticias The Paper, en la madrugada de este lunes el conductor del Xiaomi SU7 perdió el control de su vehículo en una avenida de Chengdu (centro) y se estrelló, incendiándose rápidamente.