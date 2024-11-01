Concluye la operación contra los narcos de Sevilla: los mercenarios que dispararon contra los policías son españoles y están detenidos

Los autores de los disparos con armas de guerra contra efectivos de los GRECO de la Policía Nacional se dedicaban a facilitar sus servicios a organizaciones criminales a cambio de droga o de pagos en efectivo de hasta 50.000 euros por cada trabajo. La Policía Nacional ha confirmado que la macrooperación que se inició este martes 27 de enero contra la red criminal de narcotraficantes que tiroteó a agentes del cuerpo el pasado mes de noviembre en Isla Mayor (Sevilla), ha concluido 24 horas después.