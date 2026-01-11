Compraron un Maserati con las ayudas del Covid: nuevos escándalos de los Moretti /FR/

Los resultados de la investigación que se está llevando a cabo para determinar las responsabilidades del matrimonio Moretti, dueño del local Le Constellation de Crans Montana, han sacado a la luz que la pareja se compró un Maserati con los 35000€ recibidos del estado suizo para compensar las pérdidas de ingresos durante el Covid. Asimismo, se ha sabido que el aislamiento al origen del incendio, una gomaespuma para aislar el local, fue comprada y colocada por el mismo Moretti.
| etiquetas: crans-montana , incendio , nochevieja , maserati , moretti , escándalo
Es una pena ir por la vida así, porque a veces le toman a uno por maniático o exagerado, pero viendo cómo se las gastan algunos, te la juegas en determinados sitios. Lo de los 35.000€ aquí es lo de menos, pero lo de la gomaespuma colocada por el colega es criminal.
Se ve que andan baratos los Maseratis en Suiza
