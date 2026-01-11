edición general
14 meneos
49 clics

Compraron un Maserati con las ayudas del Covid: nuevos escándalos de los Moretti /FR/

Los resultados de la investigación que se está llevando a cabo para determinar las responsabilidades del matrimonio Moretti, dueño del local Le Constellation de Crans Montana, han sacado a la luz que la pareja se compró un Maserati con los 35000€ recibidos del estado suizo para compensar las pérdidas de ingresos durante el Covid. Asimismo, se ha sabido que el aislamiento al origen del incendio, una gomaespuma para aislar el local, fue comprada y colocada por el mismo Moretti.

| etiquetas: crans-montana , incendio , nochevieja , maserati , moretti , escándalo
11 3 0 K 267 actualidad
4 comentarios
11 3 0 K 267 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca *
Cuando era chaval, mis padres siempre decían que nunca nos metiéramos en locales atestados ni que estuvieran en sótanos. En sus tiempos ya hubo alguna desgracia con esto, y más recientemente muchos recordamos el incendio del local "Alcalá 20" en la calle Alcalá de Madrid, donde murió mucha gente en un incendio, muchos de ellos aplastados por otros.

Es una pena ir por la vida así, porque a veces le toman a uno por maniático o exagerado, pero viendo cómo se las gastan algunos, te la juegas en determinados sitios. Lo de los 35.000€ aquí es lo de menos, pero lo de la gomaespuma colocada por el colega es criminal.
2 K 38
Tontolculo #1 Tontolculo
se compró un Maserati con los 35000€
Se ve que andan baratos los Maseratis en Suiza
2 K 33
reivaj01 #2 reivaj01
#1 Será diesel como es costumbre entre corruptos de todo pelaje.
2 K 41
StuartMcNight #4 StuartMcNight
#1 Modelos antiguos y con muchos kilometros los tienes a chorro en Suiza.

19.900 CHF - www.autoscout24.ch/fr/d/maserati-ghibli-30-v6-automatica-20087277
27k - www.autoscout24.ch/fr/d/maserati-ghibli-s-q4-30-v6-automatica-20116791
30k - www.autoscout24.ch/fr/d/maserati-levante-d-30-v6-automatica-20090889

Listado completo de los 295 por debajo de 35k CHF que hay ahora en autoscout:

www.autoscout24.ch/fr/s/mk-maserati?priceTo=35000
1 K 22

menéame