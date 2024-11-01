"¡Es compañero!": condenada una guardia civil por pegar una paliza a otro agente de paisano al que confundió con un ladrón

El Tribunal Superior de Madrid confirma que una agente debe indemnizar con 18.000 a otro guardia civil al que pegó varios porrazos en las cervicales y la cara porque pensaba que había robado móviles en las fiestas de Boadilla del Monte. La avíctima no era ningún potencial delincuente sino un compañero que formaba parte del operativo en esas fiestas y que iba de paisano para poder vigilar posibles hurtos sin levantar suspicacias.
| etiquetas: guardia civil , agresiones , justicia
Los jueces, que finalmente le imponen una multa y rechazan la petición de cárcel de su compañero, explican que esa agresión con la porra y por la espalda no estaba justificada, ni contra un posible ladrón ni contra otro guardia civil. “La actuación agresiva de la agente acusada no se produjo en un contexto de acometimiento a su persona, de desorden o alteración del orden público, y ni tan siquiera de hipotético peligro o riesgo...""
No supo hacer su trabajo, sospechas levantó.
Nada nuevo bajo el sol
Aunque no sé que pregunto, si aquí hay gentuza que defiende al asesino de ICE.
No te digo na y te lo digo to... espero que les sirva de lección.
PD: Ser madero y ladrón no son excluyentes.