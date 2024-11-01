edición general
"¡Es compañero!": condenada una guardia civil por pegar una paliza a otro agente de paisano al que confundió con un ladrón

El Tribunal Superior de Madrid confirma que una agente debe indemnizar con 18.000 a otro guardia civil al que pegó varios porrazos en las cervicales y la cara porque pensaba que había robado móviles en las fiestas de Boadilla del Monte. La avíctima no era ningún potencial delincuente sino un compañero que formaba parte del operativo en esas fiestas y que iba de paisano para poder vigilar posibles hurtos sin levantar suspicacias.

#7 TusT
Y si hubiese sido un ciudadano normal el que recibe los porrazos?
10 K 124
rutas #8 rutas *
#7 Si la víctima de los porrazos injustificados hubiera sido un civil, ni de coña le meten esa condena (ni esa ni ninguna otra). Los responsables de esa discriminación son los jueces.
4 K 55
camvalf #12 camvalf *
#8 te lo dejo facilito, pero te recomiendo leer las noticias antes de hacer una pregunta que la conteste la misma.

Los jueces, que finalmente le imponen una multa y rechazan la petición de cárcel de su compañero, explican que esa agresión con la porra y por la espalda no estaba justificada, ni contra un posible ladrón ni contra otro guardia civil. “La actuación agresiva de la agente acusada no se produjo en un contexto de acometimiento a su persona, de desorden o alteración del orden público, y ni tan siquiera de hipotético peligro o riesgo...""
0 K 12
Veo #19 Veo
#12 No se a quien pretenden engañar, la justicia, los jueces más concretamente, hacen tiempo que perdieron toda su credibilidad en este país.
0 K 7
Veo #18 Veo
#8 si se la meterían... pero al civil, no al guardia.
1 K 19
mund4y4 #9 mund4y4
#7 Sssshhhh... Hay preguntas que no deben hacerse en voz alta.
0 K 10
devilinside #10 devilinside
#7 Circulen, as usual
0 K 12
#13 Banshee2x
#7 Lamentablemente no se hubiera podido identificar a la agente.
1 K 18
javibaz #3 javibaz
formaba parte del operativo en esas fiestas y que iba de paisano para poder vigilar posibles hurtos sin levantar suspicacias.
No supo hacer su trabajo, sospechas levantó.
2 K 29
Kamillerix #6 Kamillerix
#3 O igual lo hizo demasiado bien :troll:
1 K 13
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Me congratula saber que son fieles a sus tradiciones. :->
1 K 26
Thornton #4 Thornton
Durante el juicio, la agente acusada y la Dirección General de la Guardia Civil fueron defendidas por la Abogacía del Estado, mientras que el agente agredido tuvo que contratar un abogado privado. La Fiscalía también se puso de parte de la acusada.

Nada nuevo bajo el sol :-(
1 K 25
HeilHynkel #17 HeilHynkel
Para los fascistas que suelen decir "algo habrá hecho". ¿qué puede hacer un GC de paisano para provocar una agresión de este tipo por parte de un uniformado? Porque en el caso de un delincuente podemos dar el beneficio de la duda, que se resistió, etc ... pero es que era un GC ejerciendo sus funciones y dudo mucho que tuviera actitudes hostiles hacia un compañero.

Aunque no sé que pregunto, si aquí hay gentuza que defiende al asesino de ICE.
1 K 24
#11 laruladelnorte
El propio agente agredido lo dijo en su declaración en el juicio. Lo primero que sintió fue un golpe en la espalda y se dio la vuelta esperando encontrarse a uno de los presuntos ladrones huyendo a la carrera. Lo siguiente que vio, ya en el suelo y sangrando por la cara, fueron las botas de su compañera. “No se puede agredir a una persona de esa manera”,

No te digo na y te lo digo to... espero que les sirva de lección. ¬¬
1 K 22
frg #20 frg
#11 Sí, claro, la prócima parecerá un accidente.
0 K 11
Kantinero #14 Kantinero
Huele a rencillas internas...
0 K 13
poyeur #16 poyeur
Coño, que soy compañero, versión musical ;) www.youtube.com/watch?v=pnWzop9RNtM&list=RDpnWzop9RNtM&start_r
0 K 10
#5 decker
Hay que ver como se quieren entre compañeros, la una le mete 3 porrazos y el otro le denuncia por ello. Acojonante.
0 K 9
#15 Gilántropo
¡Al que no le gusten estas bromas que se vaya del cuerpo!
0 K 8
#1 Kuruñes3.0 *
Caso aislado, coño!

PD: Ser madero y ladrón no son excluyentes.
0 K 7
#21 sliana
Tiene buen ojo para los ladrones, no tanto para los compañeros
0 K 7

