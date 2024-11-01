"¡Es compañero!": condenada una guardia civil por pegar una paliza a otro agente de paisano al que confundió con un ladrón

El Tribunal Superior de Madrid confirma que una agente debe indemnizar con 18.000 a otro guardia civil al que pegó varios porrazos en las cervicales y la cara porque pensaba que había robado móviles en las fiestas de Boadilla del Monte. La avíctima no era ningún potencial delincuente sino un compañero que formaba parte del operativo en esas fiestas y que iba de paisano para poder vigilar posibles hurtos sin levantar suspicacias.