edición general
4 meneos
9 clics
Compañera, no vuelvas sola

Compañera, no vuelvas sola

“Avísame cuando llegues a casa”. “¿Quieres que vaya a recogerte?”. “No vuelvas sola”. Estas son solo algunas de las frases que las mujeres de todo el mundo escuchan continuamente, a lo largo de su vida, cada vez que dejan atrás el umbral de su casa. En un modelo de ciudad, construido por y para hombres y al servicio del sistema productivo actual, el simple hecho de desplazarse por un entorno urbano acarrea una serie de obstáculos y preocupaciones distintas según el género al que se pertenezca.

| etiquetas: feminismo , sociedad , mujeres , hombres , 8m
3 1 0 K 52 Feminismo
7 comentarios
3 1 0 K 52 Feminismo
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Frases que también le dicen a los chicos sus padres.
3 K 33
#4 EISev
#2 esas y la de "no te hagas el valiente y si hay que correr, corre"
1 K 23
taSanás #1 taSanás *
lo que gusta meter miedo a las mujeres... vaya negociazo tiene que haber detrás.
acabo de acordarme el verano de los pinchazos en las discotecas, ¿aún no han salido las sentencias de los cientos de casos se salieron en los períodicos?
2 K 2
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 hay mucho dinero detrás del miedo
3 K 25
nilien #5 nilien *
#3 #1 Hay muchas experiencias chungas detrás del miedo.

Que en un día como hoy y a estas alturas todavía sigamos con esta cerrazón y falta de empatía es apabullante...
2 K 44
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#3 Díselo a los de securitas que son los que se lucran con la campaña del miedo a las "ocupaciones", pero aquí están hablando de agresiones.
0 K 15
JackNorte #7 JackNorte
#3 Si y hay muchos miedos inventados cada dia en las tvs con las alarmas y luego miedos reales con mas de mil muertas y este año ya diez eso sin contar las agresiones. hay de todo. Y segun por ideologia los miedos son unos u otros y el riesgo real es uno u otro.
Pero luego esta la realidad.
0 K 12

menéame