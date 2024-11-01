Compañera, no vuelvas sola

“Avísame cuando llegues a casa”. “¿Quieres que vaya a recogerte?”. “No vuelvas sola”. Estas son solo algunas de las frases que las mujeres de todo el mundo escuchan continuamente, a lo largo de su vida, cada vez que dejan atrás el umbral de su casa. En un modelo de ciudad, construido por y para hombres y al servicio del sistema productivo actual, el simple hecho de desplazarse por un entorno urbano acarrea una serie de obstáculos y preocupaciones distintas según el género al que se pertenezca.