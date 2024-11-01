Compañera, no vuelvas sola

“Avísame cuando llegues a casa”. “¿Quieres que vaya a recogerte?”. “No vuelvas sola”. Estas son solo algunas de las frases que las mujeres de todo el mundo escuchan continuamente, a lo largo de su vida, cada vez que dejan atrás el umbral de su casa. En un modelo de ciudad, construido por y para hombres y al servicio del sistema productivo actual, el simple hecho de desplazarse por un entorno urbano acarrea una serie de obstáculos y preocupaciones distintas según el género al que se pertenezca.
acabo de acordarme el verano de los pinchazos en las discotecas, ¿aún no han salido las sentencias de los cientos de casos se salieron en los períodicos?
Que en un día como hoy y a estas alturas todavía sigamos con esta cerrazón y falta de empatía es apabullante...
Pero luego esta la realidad.