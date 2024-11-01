edición general
Cómo ser una buena ama de casa (guía con imágenes)

Cómo ser una buena ama de casa (guía con imágenes)  

Trata de preparar comidas saludables para que toda tu familia se sienta lo mejor posible, además de mantenerte saludable y fuerte. Si quieres reducir el estrés de tu esposo, echa una mano manteniendo limpia la ropa de toda la familia. Despiértate temprano. Quedarte dormida sólo te hará estar más cansada. Levantarse más temprano te asegurará tener hechas las comidas de todos y a todos vestidos. No presumas con tu esposo que tienes las mismas expectativas ya que puede que descubras la manera difícil (por medio de discusiones) de que no es así.

etiquetas: ama , casa , guía , hogar , tutorial
comentarios
ostiayajoder #1 ostiayajoder
LOOOOOOOOOOOOL

@Verdaderofalso esta se te ha escapado!!!!!
xyria #6 xyria
#1 Estaba pensando en él cuando entré a los comentarios.
Imag0 #4 Imag0
Resumiría la lista en haz puto todo y deja que se rasque las pelotas.. no, mejor ráscaselas tú.
#7 anamabel
#4 No parece en ninguna imagen que la figura femenina haga nada fuera de casa. ¿Sólo trabaja el maromo?

¿Como les da un sueldo para vivir toda la familia?
Uge1966 #5 Uge1966
No salgo de mi asombro... ¿Qué gente es esta? :-O :-O
lenny_420 #2 lenny_420
Si. Es de este siglo. Creia q no.... pero si.
makinavaja #3 makinavaja
#2 Parece la versión 2.0 de los tradicionales manuales de la buena ama de casa que impartian las de la sección femenina de Falange en sus clases para las mujeres.... xD xD xD xD xD xD
RoterHahn #8 RoterHahn
#3
Ahora es cosa de kikos y los del yunque y parecidos.
