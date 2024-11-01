Cómo la obsesión de Trump por Groenlandia podría llevarlo a una prisión militar [ENG]

Si el presidente cruza esta línea inmutable en la arena y ordena una acción militar contra nuestro aliado de la OTAN, habrá quebrantado la ley. En ese momento, el comandante del Distrito Militar de Washington —el oficial con jurisdicción penal, según el Código Uniforme de Justicia Militar, sobre todo el personal militar del distrito federal, incluido el comandante en jefe— llevaría a Trump no ante un juez en ejercicio ni ante un jurado de sus pares, como ocurre en un tribunal civil, sino ante un tribunal militar.
Lista de acciones consideradas ilegales / a-legales / controvertidas
Imposición de aranceles sin habilitación clara del Congreso
Uso extensivo de poderes de emergencia o de seguridad nacional para imponer aranceles generales, con interpretaciones muy expansivas de leyes delegadas.
→ Calificado como extralimitación del poder ejecutivo.
Amenazas o planes de uso de la
Amenazas o planes de uso de la
Brett Wagner fue profesor de toma de decisiones en seguridad nacional en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos e investigador adjunto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. J. Holmes Armstead fue profesor de estrategia y derecho internacional en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos y juez auditor general, inspector general y oficial de asuntos civiles en el Ejército, la Reserva del Ejército y la
… » ver todo el comentario
Tan ilegal es invadir un territorio aliado como secuestrar a un jefe de estado extranjero. Ambas acciones las llevan a cabo militares bajo órden del presidente del gobierno.