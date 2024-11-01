edición general
16 meneos
58 clics

Cómo la obsesión de Trump por Groenlandia podría llevarlo a una prisión militar [ENG]

Si el presidente cruza esta línea inmutable en la arena y ordena una acción militar contra nuestro aliado de la OTAN, habrá quebrantado la ley. En ese momento, el comandante del Distrito Militar de Washington —el oficial con jurisdicción penal, según el Código Uniforme de Justicia Militar, sobre todo el personal militar del distrito federal, incluido el comandante en jefe— llevaría a Trump no ante un juez en ejercicio ni ante un jurado de sus pares, como ocurre en un tribunal civil, sino ante un tribunal militar.

| etiquetas: trump , groenlandia , prisión
11 5 0 K 173 opinion
8 comentarios
11 5 0 K 173 opinion
litos523 #3 litos523
Eso no va a ocurrir, y todos lo sabemos.
3 K 52
mandelbr0t #7 mandelbr0t
#3 Y si ocurre será el comienzo de una guerra civil en los USA
0 K 11
#6 grisgoblin
Dame una lista de 10 acciones que se hayan tomado en los últimos meses sin consecuencias penales:

Lista de acciones consideradas ilegales / a-legales / controvertidas

Imposición de aranceles sin habilitación clara del Congreso
Uso extensivo de poderes de emergencia o de seguridad nacional para imponer aranceles generales, con interpretaciones muy expansivas de leyes delegadas.
→ Calificado como extralimitación del poder ejecutivo.

Amenazas o planes de uso de la

…   » ver todo el comentario
1 K 27
karakol #1 karakol
Interesante punto de vista de alguien que sabe del tema.

Brett Wagner fue profesor de toma de decisiones en seguridad nacional en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos e investigador adjunto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. J. Holmes Armstead fue profesor de estrategia y derecho internacional en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos y juez auditor general, inspector general y oficial de asuntos civiles en el Ejército, la Reserva del Ejército y la

…   » ver todo el comentario
2 K 26
elTieso #2 elTieso
:popcorn: x 4
0 K 11
obmultimedia #5 obmultimedia
Podria pero no lo haran.
0 K 10
#8 PerritaPiloto *
Trump tiene de facto el poder omnímodo. Si el alto mando le obedece y se despliega donde él quiere dará lo mismo que sea ilegal o no.

Tan ilegal es invadir un territorio aliado como secuestrar a un jefe de estado extranjero. Ambas acciones las llevan a cabo militares bajo órden del presidente del gobierno.
0 K 8

menéame