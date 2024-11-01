Cómo la obsesión de Trump por Groenlandia podría llevarlo a una prisión militar [ENG]

Si el presidente cruza esta línea inmutable en la arena y ordena una acción militar contra nuestro aliado de la OTAN, habrá quebrantado la ley. En ese momento, el comandante del Distrito Militar de Washington —el oficial con jurisdicción penal, según el Código Uniforme de Justicia Militar, sobre todo el personal militar del distrito federal, incluido el comandante en jefe— llevaría a Trump no ante un juez en ejercicio ni ante un jurado de sus pares, como ocurre en un tribunal civil, sino ante un tribunal militar.