edición general
8 meneos
95 clics
Cómo la nueva presidenta de Venezuela nos salvará de la locura de Trump

Cómo la nueva presidenta de Venezuela nos salvará de la locura de Trump

Cuando se detuvo la extracción de petróleo superpesado de Venezuela, este cuajó, se convirtió en alquitrán y luego en asfalto. Las refinerías y las tuberías quedaron obstruidas e inservibles, una destrucción que Trump provocó al impedir que Venezuela comprara el equipo necesario para mantener las líneas. Ahora, Trump busca intimidar a las compañías petroleras estadounidenses para que inviertan hasta 100.000 millones de dólares para restaurar la infraestructura petrolera que él mismo destruyó.

| etiquetas: presidenta , venezuela , delcy , locura , trump , buitre , petróleo
7 1 2 K 73 politica
6 comentarios
7 1 2 K 73 politica
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Como siempre, el comando libertarra, a sus rebuznos. Ellos nunca comenten errores.
1 K 39
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Cuando algo se hace mal hay que buscar un culpable fuera.
Años de falta de mantenimiento no tienen nada que ver y el no comprar los equipos en otros países como a Rusia, China, Irán, Brasil tampoco.

Pero creamos un relato para exculparnos
1 K 20
#4 Suleiman
Buena lucha entre Singer/Rubio y Delcy/inversores , y en medio trump... Menuda panda de buitres.
0 K 13
Findeton #1 Findeton
Pff, Trump muy malo y Machado una "fanática del libre mercado", Hugo Chávez moderado y Delcy pragmática. El editor debería irse a vivir a Cuba/Venezuela para disfrutar del modelo que propugna.
4 K 7
#5 Alves *
El embargo lo decreto Obama en 2015 siendo prorrogado por Trump y Biden. Y como se comenta arriba ni Irán, ni Rusia, ni Siria, ni Libia antes de robarselo tuvieron problemas para extraer su petroleo.
0 K 6
#6 Alves *
#5 Igual nosotros también sabemos algo:
El 54,7 % de las sanciones provienen de EEUU; 14, 2 %, de Canadá y 7,2 % son de la Unión Europea (UE).

www.nodal.am/2023/03/las-cifras-a-8-anos-del-bloqueo-a-venezuela/
0 K 6

menéame