Cómo la nueva presidenta de Venezuela nos salvará de la locura de Trump

Cuando se detuvo la extracción de petróleo superpesado de Venezuela, este cuajó, se convirtió en alquitrán y luego en asfalto. Las refinerías y las tuberías quedaron obstruidas e inservibles, una destrucción que Trump provocó al impedir que Venezuela comprara el equipo necesario para mantener las líneas. Ahora, Trump busca intimidar a las compañías petroleras estadounidenses para que inviertan hasta 100.000 millones de dólares para restaurar la infraestructura petrolera que él mismo destruyó.
Años de falta de mantenimiento no tienen nada que ver y el no comprar los equipos en otros países como a Rusia, China, Irán, Brasil tampoco.
Pero creamos un relato para exculparnos
El 54,7 % de las sanciones provienen de EEUU; 14, 2 %, de Canadá y 7,2 % son de la Unión Europea (UE).
www.nodal.am/2023/03/las-cifras-a-8-anos-del-bloqueo-a-venezuela/