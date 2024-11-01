Colonos judíos: ¿Por qué robáis tierras palestinas? [ENG/HEW]  

Colonos judíos: ¿Por qué robáis tierras palestinas?. Entrevistas pertenecientes a "The Ask Project" en el que se da voz a israelíes y palestinos. Todas las respuestas son de personas al azar y sin editar.
Y no cualquier Diosito. El suyo. El único que existe que, coincidentemente, es el dios de su pueblo.
Y no cualquier pueblo. El pueblo elegido por Diosito para gobernar el mundo y someter a los infieles. El pueblo bueno, vaya.
Comparada con el sionismo, lo de la raza aria del nazismo suena hasta modesto.
La religión es un cáncer supremacista.
Miserables y inconscientes es poco.
Solo sirve para remarcar lo que es un hecho: no puedes argumentar contra un fanático henchido en odio. La única solución es una
desnazificacióndesionización de Israel y no tolerar sus argumentos de mierda.