Colonos judíos: ¿Por qué robáis tierras palestinas? [ENG/HEW]

Colonos judíos: ¿Por qué robáis tierras palestinas?. Entrevistas pertenecientes a "The Ask Project" en el que se da voz a israelíes y palestinos. Todas las respuestas son de personas al azar y sin editar.

comentarios
Cuñado #3 Cuñado
A ver, porque se las regaló Diosito, que todo hay que explicarlo.

Y no cualquier Diosito. El suyo. El único que existe que, coincidentemente, es el dios de su pueblo.

Y no cualquier pueblo. El pueblo elegido por Diosito para gobernar el mundo y someter a los infieles. El pueblo bueno, vaya.

Comparada con el sionismo, lo de la raza aria del nazismo suena hasta modesto.
sotillo #5 sotillo
#3 No solo esto, les dan un becerro de oro por cada familia palestina que eliminan
javierchiclana #7 javierchiclana *
#3 "Con o sin religión, las personas buenas pueden comportarse bien y las personas malas pueden hacer el mal; pero para que las personas buenas hagan el mal, eso requiere religión." Steven Weinberg

La religión es un cáncer supremacista.
ElBeaver #2 ElBeaver
El canal es interesante; también consulta a los árabes.
azathothruna #1 azathothruna
Sin ver, supongo que citan a cada rato su libro de mierda, su persecusion y lo cansino de la 2GM
Milmariposas #6 Milmariposas *
Dos minutos me han bastado para entrarme arcadas y ganas de vomitar.

Miserables y inconscientes es poco. {0x1f47b}
#4 silzul
Uno pensaría que serviría para solucionar el problema Israel-Palestina saber sus motivaciones...

Solo sirve para remarcar lo que es un hecho: no puedes argumentar contra un fanático henchido en odio. La única solución es una desnazificación desionización de Israel y no tolerar sus argumentos de mierda.
