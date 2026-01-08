edición general
Colombia: Trump y Petro ponen fin a sus ataques con una llamada de una hora

Un grupo de empresarios, políticos y personas de la máxima confianza del presidente colombiano logró acercarlo a la Casa Blanca tras meses de diplomacia discreta. Visible en modo lectura.

Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Después de decir que Colombia está gobernada por "un hombre enfermo que produce cocaína" ahora dice que ha sido un gran honor hablar con Petro.
4 K 45
Laro__ #6 Laro__ *
#2 No hay incongruencia; para Trump siempre ha sido un gran honor hablar con enfermos mentales, con productores de la más baja estofa o incluso con pederastas. Puede decir que sigue en su línea.
1 K 18
Uge1966 #10 Uge1966
#2 Por eso cualquiera se fía de lo que dice o se molesta en tomar en serio ciertas cosas...
0 K 11
Arzak_ #5 Arzak_
Bien se sabe que cuando un solipsista, megalómano, y narcisista te busca y te adula, es porque te la va a meter doblada y sin vaselina. ¡Cuidado Petro! 8-D
1 K 21
asola33 #3 asola33
Le han regalado un florero dorado?
1 K 21
wata #7 wata
También hablo con Maduro y Maduro dijo que había sido amable.
Yo de Petro ponía al ejercito en alerta máxima.
0 K 12
#9 Pingocho *
Con el ataque de EEUU a Venezuela la oposición colombiana fue objeto de duras críticas dentro del país por su posición de lado de EEUU violando soberanías. Entonces cambiaron de discurso: ya no piden una intervención estadounidense en Colombia, ahora piden que no se viole la soberanía de Colombia, pero siguen pidiendo que EEUU capture a Petro.

Yo creo que la invitación para que Petro vaya a Washington es parte del plan. Si lo secuestran en EEUU la oposición se deshace de Petro sin violar la soberanía del país.

CC #7
0 K 10
yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
-Haz lo que te digo.
Y si no? Me vas a hacer un Maduro?
-Yes
Vale venga.

Diplomacia!
0 K 11
incontinentiasuma #4 incontinentiasuma
Petro está amortizado porque habrá elecciones y no se podrá presentar al siguiente mandato. Supongo que algún becario de la Casa Blanca se lo habrá soplado a algún pelota de Trump.
0 K 9

