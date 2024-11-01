El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta de la defensa de la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado

Normalmente, para llegar a un acuerdo se pide un dictamen al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Ese informe tiene una tarifa. Y, atención, no es vinculante. Pero he aquí que tenemos un problema. Y es que el ICAM es la entidad que presentó la primera querella contra el fiscal General del Estado en marzo de 2024.
Pero, además, hay otra circunstancia que vincula al ICAM con la presidencia de la Comunidad de Madrid (CAM). Y es que la CAM la preside Díaz Ayuso, es decir, la pareja de González Amador, y acaba de autorizar oficialmente la creación del ICAM Centro Universitario, un centro docente privado promovido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y adscrito a la Universidad Complutense (UCM) que impartirá el Grado en Derecho y másteres especializados. La autorización fue publicada en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2025.
Todo muy imparcial,si...
"El ICAM, en calidad de acusación popular, pidió en el juicio contra García Ortíz cuatro años de cárcel e inhabilitación"
Según tu, imparcialidad total del ICAM y de su Decano regados de dinero desde la CAMadrid.