El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta de la defensa de la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado

Normalmente, para llegar a un acuerdo se pide un dictamen al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Ese informe tiene una tarifa. Y, atención, no es vinculante. Pero he aquí que tenemos un problema. Y es que el ICAM es la entidad que presentó la primera querella contra el fiscal General del Estado en marzo de 2024.

#8 laruladelnorte
El ICAM, en calidad de acusación popular, pidió en el juicio contra García Ortíz cuatro años de cárcel e inhabilitación.
Pero, además, hay otra circunstancia que vincula al ICAM con la presidencia de la Comunidad de Madrid (CAM). Y es que la CAM la preside Díaz Ayuso, es decir, la pareja de González Amador, y acaba de autorizar oficialmente la creación del ICAM Centro Universitario, un centro docente privado promovido por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y adscrito a la Universidad Complutense (UCM) que impartirá el Grado en Derecho y másteres especializados. La autorización fue publicada en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2025.

Todo muy imparcial,si... ¬¬
3 K 47
sxentinel #9 sxentinel
#7 Sigues sin entenderlo. La verdad es la verdad la diga Agamenon o su porquero.
3 K 43
kumo #1 kumo *
Y qué coño tiene que ver una cosa con la otra? Lo de intentar desprestigiar a las partes agarrandose a clavos ardiendo para salvar al condenado García Ortiz no ha funcionado (Ya lo intentaron con lo de los cursos a los abogados de oficio). Pero vuelta la burra al trigo.
3 K 15
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones *
#1 #2 Por una nota de prensa más cutre que esta han juzgado a gente en este país xD
4 K 50
#10 osids
#1 Si una parte te ha denunciado igual no es muy objetiva para dar datos en tu contra, lo normal será que haya un tercero que no tenga intereses no?
4 K 63
#2 DeDerechasYOle
Menos mal que Ernesto Ekaizer sí es neutral
0 K 6
NATOstrófico #4 NATOstrófico
#2 menos mal que miras el dedo en lugar de a donde señala. Pero tranqui, eres de derechas y eso es eximente por simple o memo.
8 K 79
#5 DeDerechasYOle
#4 ¿Insinúas que no es neutral? Yo digo que sí
0 K 6
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
#2 "El decano del ICAM, Eugenio Ribón, reaccionó con dureza solamente ante la nota informativa de la Fiscalía General del Estado por...."

+

"El ICAM, en calidad de acusación popular, pidió en el juicio contra García Ortíz cuatro años de cárcel e inhabilitación"

=

Según tu, imparcialidad total del ICAM y de su Decano regados de dinero desde la CAMadrid.
6 K 86
#7 DeDerechasYOle
#6 Yo solo he hablado de Ekaizer. Si no sabéis leer no es mi problema
2 K -4

