El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta de la defensa de la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado

Normalmente, para llegar a un acuerdo se pide un dictamen al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Ese informe tiene una tarifa. Y, atención, no es vinculante. Pero he aquí que tenemos un problema. Y es que el ICAM es la entidad que presentó la primera querella contra el fiscal General del Estado en marzo de 2024.