Los coches de Madrid sin etiqueta podrán circular por la capital mientras la calidad del aire cumpla el límite europeo

El Grupo Municipal Popular registra una enmienda a la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) que se aprobará en el Pleno de marzo para que estos vehículos puedan moverse por Madrid "siempre que no se superen los límites de dióxido de nitrógeno que marca Europa en ninguna de las 24 estaciones medidoras".
Pero que esperamos… si no somos capaces ni de prohibir el tabaco.
Que lo limiten primero a los usuarios intensivos que están funcionando todo el rato, como taxistas, VTC o el carsharing de Wible que se hace con vehículos con motor térmico.
Por otro lado no veo muy eco achatarrar un coche perfectamente funcional con años de vida por delante para comprar otro.