Los coches de Madrid sin etiqueta podrán circular por la capital mientras la calidad del aire cumpla el límite europeo

El Grupo Municipal Popular registra una enmienda a la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) que se aprobará en el Pleno de marzo para que estos vehículos puedan moverse por Madrid "siempre que no se superen los límites de dióxido de nitrógeno que marca Europa en ninguna de las 24 estaciones medidoras".

Andreham #1 Andreham
Y para ello las estaciones medidoras serán recolocadas al corazón de El Retiro o a la zona exclusiva para la Monarquía porque por allí tampoco es que pasen muchos coches a menudo.
#7 EISev
#1 #2 no, eso ya no se puede. Lo que sí se ha hecho es desviar el tráfico contaminante de alrededor, en la ZBE de Plaza Elíptica
Glidingdemon #13 Glidingdemon
#1 eso ya lo hizo la botella. No sé si quedará alguna por el centro, también la pueden poner en la sierra del Guadarrama y así es un win-win.
vicus. #5 vicus.
O sea, aprovechemos que el aire está limpio para enmierdarlo otra vez, y vuelta a empezar..
jonolulu #2 jonolulu
Las estaciones de medición las meterán en una burbuja para que midan lo que tienen que medir
Casiopeo #10 Casiopeo
Vamos, que van a poder circular cuando quieran, a efectos practicos.
#11 EISev
#9 no sé, mi padre lleva con el mismo coche desde 2018 y lo antiecológico sería obligarle a cambiarlo con menos de 100.000km por un eléctrico, cuando le quedan 2-3 años de conducir siendo optimista (la edad no perdona)
taSanás #12 taSanás
#11 pero en serio crees que estas medidas son por ecología? xD
Huaso #6 Huaso *
Las medidas de las ZBE y el sistema de etiquetas medioambientales son una basura. Afectan de forma injusta a los diferentes estratos sociales. Pero es de las pocas cosas que tenemos para poder ir empujando un cambio legislativo de cara a la reducción del uso de combustibles fósiles.

Pero que esperamos… si no somos capaces ni de prohibir el tabaco. :shit:
#4 pandasucks *
Vamos que ahora dichos datos jamás serán públicos nunca más y casualmente Madrid tendrá el aire más limpio del planeta Tierra para sorpresa de nadie, no antes sin encargar análisis del aire a Quirón por importe de 30 millones de euros al día.
rmdf #3 rmdf *
Viva la libertaz. Los que corrieron a comprar un eléctrico son unos pringaos.
#8 EISev
#3 lo que no tiene sentido es para un jubilado de 70 años comprar un coche eléctrico para las 3-4 veces que baja al hospital al mes desde la sierra.

Que lo limiten primero a los usuarios intensivos que están funcionando todo el rato, como taxistas, VTC o el carsharing de Wible que se hace con vehículos con motor térmico.
taSanás #9 taSanás
#8 esos ya cambian de coche a menudo, lo que quieren es que los demás lo hagamos también
Mesto #14 Mesto *
#3 El que tenga un coche eléctrico podrá circular tranquilamente por toda la ciudad mientras que los coches sin pegatina depende de esas mediciones.

Por otro lado no veo muy eco achatarrar un coche perfectamente funcional con años de vida por delante para comprar otro.
