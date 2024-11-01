La 'cocaína rosa' se propaga por EE.UU., y sus usuarios no saben qué contiene

Se ha vuelto cada vez más popular, vendiéndose en pequeñas porciones en Internet y siendo nombrada regularmente por diferentes artistas en redes sociales. Una droga conocida como la 'cocaína rosa' o tusi se encuentra cada vez más presente en EE.UU., generando gran preocupación entre las autoridades sanitarias, ya que no se sabe con exactitud qué contiene. Según señala Axios, a pesar de su popular apodo, esta droga no suele ser cocaína, sino un peligroso cóctel de estimulantes, depresores y opioides, que se pueden mezclar con otros medicamentos.