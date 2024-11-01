edición general
La 'cocaína rosa' se propaga por EE.UU., y sus usuarios no saben qué contiene

Se ha vuelto cada vez más popular, vendiéndose en pequeñas porciones en Internet y siendo nombrada regularmente por diferentes artistas en redes sociales. Una droga conocida como la 'cocaína rosa' o tusi se encuentra cada vez más presente en EE.UU., generando gran preocupación entre las autoridades sanitarias, ya que no se sabe con exactitud qué contiene. Según señala Axios, a pesar de su popular apodo, esta droga no suele ser cocaína, sino un peligroso cóctel de estimulantes, depresores y opioides, que se pueden mezclar con otros medicamentos.

Veelicus #3 Veelicus
cocaina rosa???, que pais van a bombardear entonces?
0 K 14
#13 Suleiman
Si es rosa... Viene del himalaya como la sal, hemos de invadir Pakistán - dijo Trump....
0 K 12
#2 UNX
Vamos, que puede ser lo que le apetezca al camello de turno.
0 K 11
manzitor #9 manzitor
Cualquier cosa que no sea fentanilo les irá mejor
0 K 11
obmultimedia #5 obmultimedia *
Huir de esta mierda, os lo digo en serio, no la probeis.
0 K 11
comadrejo #6 comadrejo *
#5 Seguramente será más barata que los medicamentos. :troll:

Edit: Puede tratarse de la vuelta al mercado del expresidente de Honduras con un producto diferenciador. :troll: :troll:
1 K 23
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#5 Hay que huir de toda clase de ese tipo de drogas y mierdas, no solo de esa.
1 K 30
Furiano.46 #4 Furiano.46
Esto es lo que se mete el naranjito?
0 K 10
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#4 Ese se toma los chutes diarios de algo mas selecto.
1 K 30
TripleXXX #11 TripleXXX
Esto es como la paella, a cada cocinero le sale diferente y muchas veces al mismo cocinero.
0 K 8
Quel #14 Quel
Say my name, honey!
0 K 7
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
es apta para celiacos?
0 K 7
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#1 Si, para cardiacos también, es la preferida de los gais por el color. :troll:
0 K 20
#10 Marcus78
La cocaina pura es rosa. La blanquana para que sea mas atractiva. Se hecho hasta usan o usaban lrkn de cerdo para blanquarla
0 K 6
#12 MPR
"y sus usuarios no saben qué contiene "

Exactamente igual que ocurre con la mayoría de las drogas a no ser que se la fabriquen ellos mismos. :palm:
0 K 6

