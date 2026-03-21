Claves de la 'SAVE America Act': la ley que impulsa Trump para cambiar las normas para votar en EE.UU

El Senado de Estados Unidos debate desde el martes 17 de marzo la ley 'SAVE America'. La ha impulsado el presidente, Donald Trump, con el objetivo de que los ciudadanos estadounidenses tengan que identificarse con pruebas de ciudadanía y con foto para votar en las elecciones. Nos habéis consultado en el WhatsApp de VerificaRTVE sobre los documentos que son necesarios actualmente para depositar el voto en EE.UU., un país en el que no existe un documento nacional de identidad, un DNI como lo conocemos en España.