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Claves de la 'SAVE America Act': la ley que impulsa Trump para cambiar las normas para votar en EE.UU

Claves de la 'SAVE America Act': la ley que impulsa Trump para cambiar las normas para votar en EE.UU

El Senado de Estados Unidos debate desde el martes 17 de marzo la ley 'SAVE America'. La ha impulsado el presidente, Donald Trump, con el objetivo de que los ciudadanos estadounidenses tengan que identificarse con pruebas de ciudadanía y con foto para votar en las elecciones. Nos habéis consultado en el WhatsApp de VerificaRTVE sobre los documentos que son necesarios actualmente para depositar el voto en EE.UU., un país en el que no existe un documento nacional de identidad, un DNI como lo conocemos en España.

| etiquetas: trunp , cambiar , normas , votar , ee.uu
7 1 0 K 129 Trump
5 comentarios
7 1 0 K 129 Trump
themarquesito #3 themarquesito
El GOP siempre intenta sacar adelante leyes con las que surprimir votantes en grandes cantidades
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#1 Mustela *
"para evitar que "inmigrantes ilegales" voten y lo hagan ya en las elecciones de medio mandato"

¿No será más bien para evitar que vote quien pudiera resultar sospechoso de no querer votar a Trump o de ser un peligroso volchevique comunista bolivariano?

PD: como "ilegal" lo fue todo EEUU desde sus orígenes. Lo siento, donalete.
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Format_C #2 Format_C
#1 será para evitar que los trompistas voten doble.
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josde #5 josde
#1 También para volver a ser elegido de nuevo el, rompiendo las normas que siempre has existido en EE,UU.
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OrialCon_Darkness #4 OrialCon_Darkness
Si esa ley ya existiese, puede que el zanahorio no hubiese sido elegido, ya que le votaron muchos de esos que luego se ha dedicado a expulsar.
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menéame