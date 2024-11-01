El cine, tal y como lo conocemos ¿está a punto de cambiar para siempre por la IA?

No sería de extrañar que un cine hecho por quien lea esto, por su cuñado o el padre jubilado de otro, por cualquiera con tiempo para meterle un guión a la IA prompt a prompt no es que vaya a traer un soplo de aire fresco, sino que puede ser una auténtica revolución que lo cambie todo para siempre. ¡Pero los actores serán artificiales! Sí, pero seguirán siendo creaciones humanas, Alguien dirá cómo tienen que ser y qué tienen que hacer. El personaje que crea un autor será también el intérprete. No veo por qué no puede causar sensación igualmente.