El cine, tal y como lo conocemos ¿está a punto de cambiar para siempre por la IA?

No sería de extrañar que un cine hecho por quien lea esto, por su cuñado o el padre jubilado de otro, por cualquiera con tiempo para meterle un guión a la IA prompt a prompt no es que vaya a traer un soplo de aire fresco, sino que puede ser una auténtica revolución que lo cambie todo para siempre. ¡Pero los actores serán artificiales! Sí, pero seguirán siendo creaciones humanas, Alguien dirá cómo tienen que ser y qué tienen que hacer. El personaje que crea un autor será también el intérprete. No veo por qué no puede causar sensación igualmente.
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Dentro de unos años van a poder competir con Hollywood o Netflix.
Se va a democratizar igual que ahora, que haces una pelicula con nulo/bajo presupuesto y por muy buena que sea no la ven ni 200 personas en 20 años. Una excepcion cada 10 años seguira siendo la regla.
La diferencia sera que en vez de ir con camara y toda la furgoneta hasta arriba de mierda a rodar en 2 semanas lo que puedas, lo rodaras en tu casa. Pero sin un gran presupuesto para las herramientas IA… » ver todo el comentario
Con esto el gap se reduce. No habrá tanta diferencia entre lo que puede producir alguien creativo en su casa y una gran productora. Yo de Hollywood estaría muy preocupado.
Estaban graciosas pero se veian los límites de la IA de años previos, con lo que en sus videos prefería editar a base de primeros planos, cortos y trabajados, como el siguiente video.
www.youtube.com/watch?v=iE39q-IKOzA
Pues bien... hace pocos dias va y saca esto
www.youtube.com/watch?v=gtnt84CDP-s
¿es "perfecto"? no.… » ver todo el comentario