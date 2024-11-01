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El cine, tal y como lo conocemos ¿está a punto de cambiar para siempre por la IA?

El cine, tal y como lo conocemos ¿está a punto de cambiar para siempre por la IA?

No sería de extrañar que un cine hecho por quien lea esto, por su cuñado o el padre jubilado de otro, por cualquiera con tiempo para meterle un guión a la IA prompt a prompt no es que vaya a traer un soplo de aire fresco, sino que puede ser una auténtica revolución que lo cambie todo para siempre. ¡Pero los actores serán artificiales! Sí, pero seguirán siendo creaciones humanas, Alguien dirá cómo tienen que ser y qué tienen que hacer. El personaje que crea un autor será también el intérprete. No veo por qué no puede causar sensación igualmente.

| etiquetas: cine , ia
2 1 0 K 36 cultura
13 comentarios
2 1 0 K 36 cultura
Gry #5 Gry *
Se va a democratizar. Prácticamente cualquiera va a poder hacer películas, he visto por ahí canales con películas hechas con IA con millones de visitas.

youtu.be/O31jAeTHAxc

Dentro de unos años van a poder competir con Hollywood o Netflix.
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elgranpilaf #6 elgranpilaf *
#5 Ninguna película hecha con IA va a poder competir con los bingueros
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antesdarle #8 antesdarle
#5 Con el cine de estudio quizá, con el cine autoral ni de coña.
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Gry #12 Gry
#8 Ya, ahora imagínate si cualquier friki por ahí con unos miles de euros de presupuesto pudiera hacer "cine de autor"...
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johel #11 johel *
#5 Me encanta la fe que teneis en el ser humano y en el sistema, en serio, yo no la tengo.
Se va a democratizar igual que ahora, que haces una pelicula con nulo/bajo presupuesto y por muy buena que sea no la ven ni 200 personas en 20 años. Una excepcion cada 10 años seguira siendo la regla.
La diferencia sera que en vez de ir con camara y toda la furgoneta hasta arriba de mierda a rodar en 2 semanas lo que puedas, lo rodaras en tu casa. Pero sin un gran presupuesto para las herramientas IA…   » ver todo el comentario
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rojo_separatista #13 rojo_separatista
#11, las películas de bajo presupuesto no las ve nadie porque son un puto churro comparadas connlas grandes producciones y créeme que se de lo que hablo, he ido a festivales de cine y se que queda muy snob decir que es la quintaesencia de la creatividad, pero son un puto churro, no se salva ninguna. Y no digo que sea por falta de ideas, pero las costuras saltan por todos los lados, empezando por lo más importante que es la interpretación.

Con esto el gap se reduce. No habrá tanta diferencia entre lo que puede producir alguien creativo en su casa y una gran productora. Yo de Hollywood estaría muy preocupado.
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neiviMuubs #10 neiviMuubs *
Hay un usuario en youtube bastante apañado, que en su canal de youtube iba subiendo parodias hechas por IA de Harry Potter y modelos de alta costura.

Estaban graciosas pero se veian los límites de la IA de años previos, con lo que en sus videos prefería editar a base de primeros planos, cortos y trabajados, como el siguiente video.
www.youtube.com/watch?v=iE39q-IKOzA

Pues bien... hace pocos dias va y saca esto
www.youtube.com/watch?v=gtnt84CDP-s

¿es "perfecto"? no.…   » ver todo el comentario
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Cabre13 #3 Cabre13
Uno de los artículos más pobres que he leído sobre el tema. Solo habla de la decadencia del sector audiovisual actual, después tiene un optimismo absurdo sobre inundar internet de obras mediante IA y acaba diciendo "no sé si el cambio será bueno o malo, pero el cambio está ahí", nada que no sepamos ya.
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¿Sólo van a poder pagar la entrada los dueños de IA?
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
no, por grandes creadores del séptimo arte como S. Segura y cía... dejemos de culpar a la IA por la idiotez humana, que no es nueva!
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elgranpilaf #4 elgranpilaf
Primero la IA iba a acabar con los programadores, ahora con los actores
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BlackDog #9 BlackDog *
#4 Ya hay muchos programadores que han perdido el curro... no sé en que mundo vives, conozco varios casos por amigos en los que su empresa ha despedido a 1/3 de la plantilla, en mi empresa también ha habido muchos despidos pero no puedo asegurar que sea por la IA, y lo de que la IA puede acabar con el cine... no sé si acabar pero competir lo va a hacer... esta claro que un "Aquí no hay quien viva" no te lo van a hacer por IA, pero por ejemplo, yo el otro día lo estuve hablando con un…   » ver todo el comentario
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menéame