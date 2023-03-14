·
Cinco respuestas sobre la condena a García Ortiz y los indicios que ha valorado el Supremo para decidir inhabilitarlo
El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general a dos años de inhabilitación, una multa de 7.300 euros y una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Ayuso.
44 comentarios
#2
PasaPollo
Yo creo que sería muy conveniente, para analizar bien la sentencia que condena a García Ortiz, esperar a leerse la puñetera sentencia. Pero qué sabré yo.
12
K
139
#10
concentrado
#2
Pues sí. Y el no haber publicado las motivaciones de la sentencia causa indefensión para el acusado.
2
K
45
#11
HeilHynkel
#2
Pues habrá que esperar a que la escriban.
1
K
30
#18
Penetrator
#11
#15
Esa sentencia lleva meses redactada. Si retrasan su publicación será porque consideran que beneficia al PP de alguna forma.
2
K
42
#19
HeilHynkel
#18
El retraso es lo que beneficia al PP ¿no? Por otro lado, eso de redactar la sentancia antes del juicio suena un poco a prevaricación.
1
K
30
#21
Penetrator
#19
Suena un poco a justicia a la española.
2
K
41
#20
Supercinexin
#18
Es altamente probable. La Derecha nunca da puntada sin hilo.
1
K
31
#15
Supercinexin
#2
Que también manda cojones que todavía la estén redactando. No sé si será lo normal pero, como lego en la materia y mero usuario del sistema, yo personalmente esperaría que, quien me condenase, en el momento de hacerlo, lo hiciera con todos los argumentos ya preparados y dejándome bien claro cuáles son exactamente los motivos por los que me condena.
Cosa que parece ser que no ha sucedido. De ahí tanta especulación. Simplemente por evitar éstas situaciones de descrédito de la Justicia,.como está sucediendo, deberían haber redactado la sentencia y luego emitido el veredicto. No sé si eso será posible.
2
K
42
#43
ElmaEscobar
#15
No es normal. En mi opinión lo lógico es que callen hasta que tengan la sentencia redactada. Esta claro que con ese anuncio del fallo querían provocar más controversia, para que no se hable con conocimiento de causa y esto sea un puto gallinero. Da verguenza.
La motivación de la sentencia es una garantía básica del Estado de derecho para que el condenado sepa cuáles son las razones. Más aún en un proceso controvertido como este. Se puede recordar la STS 421/2015, de 22 de julio:
“La
…
» ver todo el comentario
0
K
7
#17
Marisadoro
*
#2
Efectivamente, de momento es una filtración judicial.
Una de tantas
1
K
26
#22
Desideratum
#2
Yo también tengo ganas de hacerlo..., pero por otros motivos.
Por ejemplo, descojonarme de la risa hasta que me de un ataque de hidrocele.
Estoy deseando de decustar las torturas de la realidad, las regresiones espacio-temporales en la justificación de la causalidad, los "datos reservados de Schrödinger", que aparecen y desaparecen dependiendo del grado de hinchamiento de los escrotos de sus señorías, y de las bambalinas de delirio creativo, con resignificación incluida de las propias palabras castellanas, que usarán los secuaces de Marchena, para justificar algo que, de ser impreso en papel y enviado a los tribunales de justicia de Europa, lo usarán, sin ninguna duda, como sustitutivo del papel higiénico.
0
K
16
#29
dclunedo
#2
Para que hombre, si Pedro ya dijo que era inocente, la sentencia será un compendio de argumentos fachas, ¿no lo has leído en Ayusame?
1
K
17
#32
Igoroink
#2
Yo creo que algo que en mi opinión (y soy lego en estas cuestiones) es bastante revelador es que incluso los que no dudan de la culpabilidad del fiscal no saben que es lo que va a poner en la sentencia.
1
K
22
#42
TOTEMICO
#2
Tienes razón pero, de la misma forma, para evitar especulación, debía hablarse de la sentencia una vez publicada y no antes con esa nota de prensa interesada y que provoca reacciones de todo tipo.
1
K
14
#1
cenutrios_unidos
El diablo está en los detalles. Y la defensa de "no he sido yo el PRIMERO que lo ha filtrado", no cuela. Lo que se juzga es si lo has filtrado.
En el PP son muchas cosas, pero son unos hijos de puta redomados y han visto la debilidad y han atacado. Ahora que se jodan en el PSOE por reírse cuando desde la judicatura atosigaban a Podemos. Puto karma.
6
K
51
#5
sotillo
#1
Si le quitaron de Diputado a un cargo electo, que luego tumbó el Constitucional y que no sirvió para nada, lo de condenar a este estaba cantado, aunque luego lo tumben otras instancias
4
K
54
#6
TonyStark
*
#1
"
Pese a que hasta cinco periodistas que publicaron el correo filtrado negaron en la Sala que su fuente sea García Ortiz, el Supremo no les ha dado credibilidad
" Imagino que ahora se procesará a los periodistas por falso testimonio dado que los mintieron en sede judicial, si no no se explica la condena
4
K
67
#9
Mala
#6
Mas allá de haberlo hecho cinco minutos antes o después de que lo publicase la prensa, queda claro que él hablo de algo sobre lo que tenía que mantener secreto.
1
K
18
#24
Kikoncito
#9
¿Con quien? Es que hay que demostrar eso, con quien lo hablo y cuando.
0
K
7
#27
Mala
#24
De entrada, con la responsable de comunicación a la que se lo dicto, y que no está cualificada para conocer ese tipo de secretos.
0
K
10
#35
Kikoncito
#27
Dices la nota de prensa en la que el juez de instrucción no vio nada punible.
0
K
7
#36
Mala
#34
Mucho antes de la filtración de MAR que tiene que ver con la posterior nota de prensa en la que " el novio" solicitaba un acuerdo, ya se había filtrado la deuda de este individuo con Hacienda.
#35
El juez puede admitir una prueba inadmitida por el juez de instrucción.
0
K
10
#37
Kikoncito
#36
Mucho antes es imposible que el fiscal general lo filtre porque el pide los correos a raíz de la filtración al inmundo.
0
K
7
#40
Mala
*
#37
En esa parte respodía a
#34
intentando aclararte que lo del novio de Ayuso ya se había filtrado, por vaya ud. a saber quien y por ser quien era la individua, mucho antes de toda la historia del Fiscal General, que surge a partír de la petición de un acuerdo, y que es la parte en la que "intervino" MAR.
0
K
10
#12
concentrado
#6
Igual les conviene más pasar de puntillas por este punto vaya a ser....
0
K
20
#14
HeilHynkel
#1
Te explico un detalle ... si ya es público ... después no existe filtración. Podrás filtrar el borrador de la próxima novela de Reverte .. pero no podrá filtrar el borrador de "El Sol de Breda" porque ya se publicó en 1998.
1
K
25
#23
Kikoncito
#1
Es que si cuela, no puedes revelar un secreto si no lo es. En la sentencia tendremos que leer, como se cometió ese delito y cuando.
Esta muy bien decir que se joda el PSOE, pero cargarse a un fiscal general para tapar los negocietes de la Trumpita es el problema. Cuando esta gente gobierne lo vamos a flipar si ya sin gobernar tienen este poder, ojo cuando gobiernen,
0
K
7
#38
omega7767
#23
el problema no es proteger al PP. Esa es la consecuencia
el problema es tener un sistema judicial corrupto y del que PP y PSOE son responsables. Especialmente el PP. Por eso tanto rollo para renovar al poder judicial, el PP bloqueó para mantener el control de jueces afines.
Bien que al PSOE le benefició el acoso ilegal a Podemos por parte de la justicia y policia. Se quedó mudito y no hizo nada. Se merecen que les den tan duro como les dieron a Podemos, por ahora han sido suaves y solo han investigado a un par de personas, no a todo el partido
0
K
11
#41
TOTEMICO
#1
Perdona, se habla en el anuncio de sentencia de revelación de secreto y por tanto se se ha filtrado algún correo antes ya no es secreto. Con todo lo demás estoy de acuerdo.
0
K
7
#4
camvalf
Me encanta el PP de ser un ciudadano anónimo que no tiene nada que ver con el partido a una operación política contra el PP y la titeresa
3
K
43
#26
alcama
*
#16
Cierto, pero si el Gobierno se ha involucrado tanto en este caso, no puede ser que con una sentencia desfavorable ahora diga "no, yo sólo pasaba por aqui"
1
K
18
#33
Mala
#26
Es que en nigún momento va a decir eso. Ahora toca llevar el asunto a "su" Constitucional.
0
K
10
#3
alcama
Es una gran sentencia para la democracia , porque pone coto a los desmanes del Gobierno al usar instrumentos del Estado para atacar a un rival politico , además usando a un partícular.
En una dictadura, el Gobierno es impune . En una democracia como la española, NO.
Un gran dia
6
K
14
#7
Tennesee
#3
M. Rajoy aprueba este comentario
1
K
22
#8
OCLuis
#3
Pablo Casado, donde quiera que esté, donde quiera que le mandaron por denunciar la corrupción de Ayuso, está de acuerdo contigo.
1
K
25
#13
alcama
#8
¿denunció donde? ¿puso alguna denuncia? ¿donde hizo eso?
Por cierto, Ayuso no está imputada por ningun caso de corrupción
Y el caso del que hablas, que es las comisiones del hermano de Ayuso, fue archivado por la fiscalía europea (supongo que fascista, tambien)
La Fiscalía europea archiva la investigación a Tomás Díaz Ayuso por la compra de mascarillas para Madrid
elpais.com/espana/madrid/2023-03-14/la-fiscalia-europea-archiva-la-inv
Creo que repetis mucho lo de la corrupcion del hermano de Ayuso y no actualizais vuestra neurona con las nuevas informaciones
1
K
18
#28
OCLuis
#13
Pues mejor me lo pones: mandaron a freír espárragos a su nº 1 por... por nada.
...a no ser que a ti te hayan dicho que digas otra cosa... sorpréndenos.
0
K
13
#31
escuadron
*
#28
No sé si por nada. Quizás fue porque era un puto inútil, qué sé yo.
0
K
11
#39
OCLuis
*
#31
Pues mejor me lo pones: el pp pretendió que un "puto inútil" fuese presidente de España.
Lo normal en ese partido visto lo visto.
Pues voy a romper una lanza a favor de Casado: con todo lo "puto inútil" que era no mató nadie, como si han hecho Ayuso y Mazón. Solo por eso merece mi apoyo... y te lo dice un zurdo de nacimiento.
Si en ese partido los que triunfan son los asesinos inútiles prefiero quedarme con uno que es solo inútil.
0
K
13
#16
Mala
*
#3
Bueno... el Gobierno ha quedado impune. El Supremo no se ha querido meter en aquello del envio, del correo de Presidencia de Gobierno, a Lobato para su uso partidista.
0
K
10
#25
Kikoncito
#3
Yo lo veo al revés una política se carga a un fiscal por desmentir un bulo que afectaba a su noviete.
0
K
7
#30
Mala
#25
Nadie hubiese sabido lo de su noviio si no hubiese habido otras filtraciones previas, por ser quien es y la obsesión que tienen con ella, no se si decir el PSOE o el Gobierno. Por muy, muy mal que me caigan ella y su lo que sea... "a Dios lo que es de Dios, y al Cesar lo que es del Cesar".
0
K
10
#34
Kikoncito
#30
¿Te refieres a la filtración de MAR a el inmundo? Lo que pasa es que esa era buena, era intencionada y manipulada para que pareciese un acoso del gobierno. ¿Es esa a la que te refieres?
0
K
7
#44
ElmaEscobar
#3
¿Qué sentencia? Aún no hay sentencia, hay un fallo de culpabilidad....
0
K
7
