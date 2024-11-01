edición general
1 meneos
7 clics

Cientos de empleados federales son recontratados tras no generar los millones de ahorros previstos por el DOGE de Musk

Trabajadores de la Administración General de Servicios afectados por los despidos masivos en el gobierno federal liderados por el DOGE de Elon Musk están ahora siendo recontratados. La Administración General de Servicios (GSA, por sus iniciales en inglés) les ha dado a los empleados —encargados de gestionar espacios de trabajo gubernamentales— hasta el final de la semana para aceptar o rechazar su reincorporación, según un memorando interno al que tuvo acceso la agencia AP.

| etiquetas: doge , musk , empleo , trabajadores , eeuu , recontratados
1 0 0 K 20 actualidad
5 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
manuelpepito #2 manuelpepito
El robo no sé dónde ha estado, pero lo que es seguro es que los dos mamarrachos que orquestaron esto han trincado, porque el plan entero era una soberana gilipollez
2 K 50
#1 CrudaVerdad
¿Quería generar miles de millones en ahorro? Tan simple como recortar del área de guerras, conflictos, sembrar cizaña, meter las narices en otros países..... Pero Musk no tenía los huevos suficientes.
1 K 17
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 mejor recortar vacunas y ayudas a niños del tercer mundo, al final va a tener razón Gates
0 K 20
#4 Alcalino
Moraleja para los liberales (AKA, Findenton y compañia)

No se puede dirigir un país sin funcionarios.

Lo del "gobierno pequeño" es una fantasía que solo está en la cabeza de los que quieren dirigir un país sin funcionarios, pero con muchos policías, o sea, una dictadura bananera.
0 K 10
SMaSeR #5 SMaSeR
Ajedrez del multiverso tierra 845
0 K 8

menéame