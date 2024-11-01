Cientos de empleados federales son recontratados tras no generar los millones de ahorros previstos por el DOGE de Musk

Trabajadores de la Administración General de Servicios afectados por los despidos masivos en el gobierno federal liderados por el DOGE de Elon Musk están ahora siendo recontratados. La Administración General de Servicios (GSA, por sus iniciales en inglés) les ha dado a los empleados —encargados de gestionar espacios de trabajo gubernamentales— hasta el final de la semana para aceptar o rechazar su reincorporación, según un memorando interno al que tuvo acceso la agencia AP.