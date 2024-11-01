Cientos de empleados federales son recontratados tras no generar los millones de ahorros previstos por el DOGE de Musk

Trabajadores de la Administración General de Servicios afectados por los despidos masivos en el gobierno federal liderados por el DOGE de Elon Musk están ahora siendo recontratados. La Administración General de Servicios (GSA, por sus iniciales en inglés) les ha dado a los empleados —encargados de gestionar espacios de trabajo gubernamentales— hasta el final de la semana para aceptar o rechazar su reincorporación, según un memorando interno al que tuvo acceso la agencia AP.
| etiquetas: doge , musk , empleo , trabajadores , eeuu , recontratados
No se puede dirigir un país sin funcionarios.
Lo del "gobierno pequeño" es una fantasía que solo está en la cabeza de los que quieren dirigir un país sin funcionarios, pero con muchos policías, o sea, una dictadura bananera.