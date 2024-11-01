Agentes de ICE persiguen a un repartidor de comida en Chicago  

Un video difundido en redes sociales hoy muestra a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) persiguiendo a un repartidor de comida en el centro de Chicago. La escena, captada en video, fue compartida inicialmente como una “Exclusiva” por Christopher Sweat, cofundador y CEO de GrayStak Media. Según las imágenes que ahora circulan en la plataforma X, el hombre perseguido logró evadir con éxito a todos los agentes de ICE, quienes estaban equipados con uniforme táctico completo.