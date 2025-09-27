"La frutera de Madrid", la canción que define a Ayuso

Si media España la adora,

si otra media la condena,

si Génova no la frena,

si ejerce de reina mora,

si lo que toca devora

como fiera sin domar.

Si lo suyo es gobernar

aunque la gente se muera.

Si más que persona es fiera

y si piensa como Aznar.

La frutera de Madrid,

es persona fruta o rata,

la frutera de Madrid

todo lo que toca, maltrata.

Si nadie quiere juzgar

más que posibles delitos,

desde jueces a peritos,

o los frailes del Paular.

Si miente en todo lugar,

ocasión y conferencia.

Si es tonta, niega la ciencia.

Y el toreo es su cultura

y Vaquerizo, figura

o modelo de conciencia.

La frutera de Madrid,

¿es persona, fruta o rata?

la frutera de Madrid,

todo lo que toca, maltrata.

Si carece de experiencia,

de cultura y formación,

si vive con la obsesión

de ocupar la presidencia,

a pesar de su carencia,

de España próximamente.

Si no respeta a la gente

que no piensa como ella.

Si prefiere la querella

al acuerdo y el entente.

La frutera de Madrid,

¿es persona, fruta o rata?

La frutera de Madrid,

todo lo que toca maltrata.

Si sabemos que nos miente

y atropella la verdad.

Si falsea y es capaz

de negarnos lo evidente.

Si el ciudadano es un cliente

y como tal lo maltrata.

Si es descarada e ingrata.

Si confunde fruta y puta.

Si goza con la disputa.

¿Es persona, fruta o rata?"