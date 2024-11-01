·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8336
clics
¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega! Sobre algunos doctos detractores del sanchismo
5394
clics
Una surrealista Bandera de España publicada por el Ministerio de Defensa utilizando una IA
4588
clics
Los monstruos mitológicos de la Península Ibérica (2023)
6586
clics
El PP empieza a mandar ayuda
3855
clics
Poca privacidad en los navegadores, recopilan muchos datos
más votadas
750
El apoyo masivo a Palestina convierte la Vuelta 2025 en la mayor campaña de boicot deportivo a Israel
548
El Confidencial dedica un largo artículo a acusar a RTVE de corrupción sin aportar ni un solo dato que lo demuestre
370
Europa debería migrar en masa a SUSE y openSUSE
416
Corte de Apelaciones falla que aranceles de Trump son inconstitucionales
389
Ultras acosan y agreden a Ramón Cuesta en la puerta de su casa (Análisis)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
164
clics
La frutera de Madrid
La frutera de Madrid. La frutera de Madrid. La frutera de Madrid.
|
etiquetas
:
madrid
,
pp
,
corrupción
,
aznar
,
ayuso
,
fruta
13
3
4
K
117
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
4
K
117
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Beltenebros
*
Qué bonita canción. Y qué bien describe la realidad actual.
Creo que tenía que haberla subido a "Temazos".
0
K
16
#5
Beltenebros
#4
Al menos lo reconoces.
Algo es algo.
0
K
16
#6
Pertinax
#5
¿Actualidad? ¿En serio?
0
K
18
#7
Beltenebros
#6
Premio al segundo trolentario pepero.
1
K
22
#8
Pertinax
*
#7
Eres un amor.
0
K
18
#9
Beltenebros
#8
Gracias. Me temo que no puedo decir lo mismo de ti.
0
K
16
#2
Torrezzno
La música hecha con IA hace llorar al niño Jesus
0
K
9
#3
Beltenebros
*
#2
Premio al primer trolentario pepero.
No has escuchado la canción entera.
1
K
22
#4
Torrezzno
#3
ni al play le he dado
0
K
9
#10
oceanon3d
*
La verdad es que tiene buena voz y la cancioncilla es pegadiza ... y los negativos los esperados.
Cundo los Ayusers se den cuenta que solo son peones y la locomotora sin maquinista de la frutera los arrolle a ellos a llorar al rio ... pena ninguna.
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Creo que tenía que haberla subido a "Temazos".
Al menos lo reconoces.
Algo es algo.
Premio al segundo trolentario pepero.
Eres un amor.
Gracias. Me temo que no puedo decir lo mismo de ti.
Premio al primer trolentario pepero.
No has escuchado la canción entera.
Cundo los Ayusers se den cuenta que solo son peones y la locomotora sin maquinista de la frutera los arrolle a ellos a llorar al rio ... pena ninguna.