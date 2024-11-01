edición general
16 meneos
164 clics
La frutera de Madrid

La frutera de Madrid  

La frutera de Madrid. La frutera de Madrid. La frutera de Madrid.

| etiquetas: madrid , pp , corrupción , aznar , ayuso , fruta
13 3 4 K 117 actualidad
10 comentarios
13 3 4 K 117 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros *
Qué bonita canción. Y qué bien describe la realidad actual.
Creo que tenía que haberla subido a "Temazos".
0 K 16
Beltenebros #5 Beltenebros
#4
Al menos lo reconoces.
Algo es algo.
0 K 16
Pertinax #6 Pertinax
#5 ¿Actualidad? ¿En serio?
0 K 18
Beltenebros #7 Beltenebros
#6
Premio al segundo trolentario pepero.
1 K 22
Pertinax #8 Pertinax *
#7 xD xD xD xD xD xD
Eres un amor.
0 K 18
Beltenebros #9 Beltenebros
#8
Gracias. Me temo que no puedo decir lo mismo de ti.
0 K 16
Torrezzno #2 Torrezzno
La música hecha con IA hace llorar al niño Jesus
0 K 9
Beltenebros #3 Beltenebros *
#2
Premio al primer trolentario pepero.
No has escuchado la canción entera.
1 K 22
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 ni al play le he dado
0 K 9
oceanon3d #10 oceanon3d *
La verdad es que tiene buena voz y la cancioncilla es pegadiza ... y los negativos los esperados.

Cundo los Ayusers se den cuenta que solo son peones y la locomotora sin maquinista de la frutera los arrolle a ellos a llorar al rio ... pena ninguna.
0 K 6

menéame