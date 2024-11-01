China respalda la solicitud de Palestina para unirse a los BRICS

Embajador palestino en Moscú, Abdel Hafiz Nofal, confirmó que la participación de su país podría comenzar en calidad de observador. La expansión ha fortalecido el peso global del bloque, que hoy concentra casi la mitad de la población mundial, genera más del 40 % de la producción de crudo y representa alrededor de una cuarta parte del comercio internacional. Además, gracias al mecanismo BRICS+, países sometidos a sanciones unilaterales como Rusia, China e Irán han reforzado sus lazos en comercio, economía, seguridad y cooperación estratégica.