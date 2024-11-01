edición general
35 meneos
34 clics

Colombia propone reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar "neutral" tras el veto de Trump a Petro

El Gobierno de Colombia ha propuesto reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar "neutral" en respuesta a la decisión de la Administración Trump de retirar el visado al presidente Gustavo Petro por unas declaraciones en las que instaba a los soldados de ese país a desobedecer las órdenes del presidente estadounidense. La cartera de Exteriores colombiana ha remarcado que la retirada del visado atenta contra el espíritu de la Carta de Naciones Unidas que promueve el derecho a la libertad de expresión.

| etiquetas: naciones unidas , sede , petro , colombia , trump , onu
29 6 0 K 368 actualidad
11 comentarios
29 6 0 K 368 actualidad
Comentarios destacados:    
Dene #2 Dene
Espero que Españita apoye esto
Yo propongo Teruel. tiene mucho espacio libre y un buen aeropuerto.
6 K 81
Paltus #5 Paltus
#2 Además está en el centro del mundo por la gracia de Dios
0 K 10
a69 #7 a69
#5 si, a solo 2 horas de Madridz
1 K 21
#6 AlexGuevara
Sería lo lógico, los vetos contra Petro o los representantes palestinos....van contra la Carta de las Naciones Unidas
3 K 43
#9 arreglenenlacemagico
bueno ya se hizo al parecer en el 88 se traslado a ginebra para que Yasser Arafat pudiera dar su discurso , cuando ronald reagan se lo veto. lo digo porque estuve invejjjtigando si habia ocurrido mas veces pero vamos que es bastante poco comun
2 K 31
#1 ombresaco
Sin quitarle razón... ¿ahora se dan cuenta de que no es "neutral"? ¿ha tenido que ocurrir algo para que se den cuenta, o no pasaba nada, y la neutralidad es una excusa?
2 K 25
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
#1 Obviamente no, nos hemos dado cuenta todos hace décadas, pero se dice ahora porque es el momento en el que el 'soft power' de los EEUU está tan bajo que se pueden empezar a pedir cosas de este tipo.
1 K 25
Ovlak #4 Ovlak
#1 Neutral nunca lo ha sido. Pero, en este caso, por neutralidad se refieren a respetar el tratado de la sede de Naciones Unidas donde el país anfitrión se compromete a permitir la entrada de las delegaciones que han de asistir a esta. Que yo sepa, hasta ahora, EEUU nunca había quebrantado este tratado.
1 K 23
Asimismov #8 Asimismov
#4 con Cuba , en varias ocasiones.
1 K 23
Ovlak #10 Ovlak
#8 ¿A la ONU? ¿Estás seguro de que no ha sido a algún otro tipo de misión diplomática? No digo que no pero me gustaría ver alguna fuente. Que yo sepa, hasta esta administración, los visados han sido denegado puntualmente a representantes palestinos y a al-Bashir cuando estaba en busca y captura acusado de genocidio. Pero a Cuba no me consta que nunca se le haya negado la visa.
0 K 12
Sandman #11 Sandman
También se ha vetado a Abbas, que tuvo que dar su discurso por videoconferencia.
0 K 13

menéame