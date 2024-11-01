Colombia propone reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar "neutral" tras el veto de Trump a Petro

El Gobierno de Colombia ha propuesto reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar "neutral" en respuesta a la decisión de la Administración Trump de retirar el visado al presidente Gustavo Petro por unas declaraciones en las que instaba a los soldados de ese país a desobedecer las órdenes del presidente estadounidense. La cartera de Exteriores colombiana ha remarcado que la retirada del visado atenta contra el espíritu de la Carta de Naciones Unidas que promueve el derecho a la libertad de expresión.