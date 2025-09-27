edición general
146 meneos
2897 clics
Empresario en Perú provoca explosión y mueren cinco extorsionadores

Empresario en Perú provoca explosión y mueren cinco extorsionadores  

En Perú, un empresario tomó una drástica decisión tras ser víctima de acoso y amenazas de muerte por parte de un grupo de extorsionadores que le exigían el pago de “derecho de piso”. El hombre, en lugar de ceder, preparó un explosivo en su domicilio y terminó con la vida de cinco delincuentes que intentaron ingresar armados.

| etiquetas: empresario , perú , extorsión
83 63 0 K 472 actualidad
82 comentarios
83 63 0 K 472 actualidad
Comentarios destacados:                    
#6 #5 La justicia es como el sexo: buscas, esperas, pero si no encuentras terminas apañándote tú mismo. Y como bien apuntas, por nuestra mano. :troll:
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Empresario peruano :  media
37 K 355
Robus #4 Robus
Estas opiniones reflejan la polarización de la opinión pública

Pues no, esas opiniones reflejan más bien lo contrario, que la opinión pública tiene miy claro que es lo que quiere que les pase a los criminales.
11 K 127
nuncamais #31 nuncamais
#4 aquí hay uno que sabemos que se Ha cargado a 5. De los otros solo sabemos que que dijo el que se los cargó
0 K 9
#68 R2dC
#31 Y que entraron a machetazos y a patadas en ese recinto, que esa parte se te ha olvidado.
0 K 13
nuncamais #75 nuncamais
#68 O sea que además tenía pruebas
0 K 9
Robus #79 Robus
#31 Sí, ya he visto que eran hermanitas de la caridad totalmente inocentes que solo llamaban para pedir una tazita de azucar. :roll:
0 K 12
cromax #34 cromax *
#4 Esas opiniones reflejan que algo está pero que muy jodido en América Latina. Pero no solo a nivel político sino en las cabezas de la gente. #8
Se ha normalizado unos niveles de violencia atroces en que tomarte la justicia por tu mano y matar nada menos que a cinco personas es motivo de aplauso.
Con una policía supercorrupta, una justicia inexistente y, además, un pensamiento político cada vez más escorado a la derecha tipo gringo este tipo de cosas están servidas.

EDIT: Pero luego veo a…   » ver todo el comentario
7 K 70
#77 solojavi
#34 Eso no es tomarse la justicia por su mano, es autodefensa. Tal vez un poco drástica pero ante esa situación la mayoría hubiéramos hecho lo mismo y el que no lo hace muere.
0 K 10
DrEvil #8 DrEvil
Nadie se mete a imitar a Rambo si llama a la policía y el tema se soluciona bien y rápido sin tenerte que manchar las manos.
Estas noticias lo que son es un claro signo de que la justicia en ese país no va bien.
Al final siempre acaba habiendo alguien suficientemente bruto, valiente o desesperado como para hacer una barbaridad así.
Esto tendría que tener consecuencias para las autoridades también. Por dejación de funciones.
14 K 125
Raziel_2 #26 Raziel_2
#8 En Perú si llamas a la policia igual tienes la mala suerte de que te secuestren ellos mismos para sacar tajada.

Hay sitios donde la justicia no solo no está, si no que sus representantes forman parte del problema.
5 K 45
Alakrán_ #33 Alakrán_
#8 Por favor, si no conoces la realidad de países como Perú, y más si hablamos de provincias, no opines.
Muy probablemente la policía esté a sueldo de estos grupos criminales.

Saludos desde Perú.

si llama a la policía y el tema se soluciona bien y rápido sin tenerte que manchar las manos.
0 K 11
DrEvil #35 DrEvil
#33 De comprensión lectora no parece ir bien por esos lares, ciertamente...
2 K 31
Alakrán_ #64 Alakrán_
#35 más que compresión lectora es leer por encima.
0 K 11
redscare #81 redscare
#8 Este es el tema. En un estado de derecho el empresario de la noticia es un asesino y debería ir a la cárcel. Pero en un estado fallido donde denuncias estas cosas y la policía pasa de tu culo... pues normal que acaben pasando estas cosas.

Y la verdad no conozco Perú como para saber como de jodida está la cosa allí.
0 K 10
Kyoko #12 Kyoko
Que es el "derecho de piso"? La extorsión por "protección" de toda la vida?
7 K 78
#43 Robe7064
#12 El pizzo de la mafia italiana. En Argentina se convirtió en "pagar el pizo" > "pagar el piso" y es una costumbre que se extendió a ámbitos no delictuales: alguien que entra a un trabajo o a una vivienda compartida paga los gastos de su fiesta de bienvenida. En los últimos 10 años se escucha de nuevo en su sentido original. Las bandas peruanas se especializan en este delito, tanto en Perú como en otros países (ej.: en Chile extorsionan a los peruanos que tienen restaurantes).

es.wikipedia.org/wiki/Pizzo_(mafia)
3 K 39
MoussaZy #7 MoussaZy
De todos modos su destino era arder en el infierno, solo se adelantó la hora :troll:
4 K 44
woopi #47 woopi
#7 Se iban a morir igual, no?
0 K 10
Mark_ #9 Mark_
El salto que mete todo el piso {0x1f480}
3 K 38
#71 R2dC
#9 Igual solo se mueve la cámara :troll:
0 K 13
nuncamais #28 nuncamais
#24 Me puedo cargar a quien quiera siempre que alegue que es un extorsionador o la justicia de debería tener algo que decir?
1 K 19
traviesvs_maximvs #30 traviesvs_maximvs
#28 digamos que si te cargas a un extorsionador que entra a tu casa para darte golpiza o secuestrarte, no seré yo quien se lamente.
0 K 10
nuncamais #32 nuncamais
#30 Que bueno! Ahora me puedo cargar a todo dios que entre en mi casa que buena ley. No sé porque no está todavía publicada.
1 K 19
elmileniarismovaallegar #44 elmileniarismovaallegar *
#32 Cuando estuve en Perú había un policía militar con metralleta y chaleco antibalas a la entrada de cualquier organismo público y en todas las sucursales bancarias.... y en la mayoría de negocios un cartel que decía: "no se permite la entrada con armas de fuego"...
Que por qué te cuento esto?... porque no puedes pensar con los parámetros de aquí (país más o menos civlizado) cómo reacciona la gente allí...
1 K 17
nuncamais #55 nuncamais
#44 Eso se lo deberías contar a los que quieren extrapolar el modelo
0 K 9
#51 MADMax2
#28 Si pones el video después, y entran como han entrado estos cinco tipos, puede que si te sirva :-P
0 K 10
nuncamais #53 nuncamais
#51 Que te sirva para qué si no has hecho nada malo, no? Para que tendría que servir?
0 K 9
#56 MADMax2
#53 para que un puñado de gente al otro lado del mundo te vitoree [o no] :-P xD
0 K 10
#54 Sigo_intentandolo
Los europeos de a pie no somos conscientes de lo que supone vivir en un país con ese nivel de criminalidad, violencia y corrupción.

No podemos juzgar lo que pasó por la cabeza de ese hombre porque estamos a años luz de entender por lo que estabapasando...
1 K 18
#72 rekus
#69 Gracias, pero no tengo sitio en la estantería.
0 K 16
#82 rekus
#76 Qué tendrá que ver A con B.
0 K 16
#40 rekus *
#24 #29 #39

A mi me parece estupendo que os parezca correcto ir por ahí poniendo bombas, y aclaro también que vuestra opinión me importa entre 0 y nada, que ya veo que vais a venir a comerme la oreja con vuestras ansias de que el mundo se convierta en el lejano oeste.

Un saludo, pistoleros.
0 K 16
Spirito #42 Spirito
#40 Es que el mundo, en muchos sitios, es peor que el lejano Oeste.

Ale, sigue volando por esas nubecitas de alcanfor y seda fina de Chupulandia.
0 K 8
#49 rekus
#42 Pues hacemos un trato:

Yo me quedo volando por estas nubecitas de alcanfor y seda fina de Chupilandia (Lo que también se conoce como mundo civilizado) y tú te vas al lejano oeste a pegar (jamás a recibir!) tiros y a tomarte la justicia por tu mano.

A cambio solo exigiré que respetes mi idea inicial: Me importa entre 0 y nada tu opinión y no quiero hacerte perder el tiempo.
0 K 16
Spirito #52 Spirito
#49 El "Buenísmo" a algunos se os va de las manos, de verdad. xD
0 K 8
#65 rekus
#52 Aún sigues con la chapa vaquero? Pensé que ya estarías rumbo al lejano oeste.
0 K 16
Spirito #69 Spirito
#65 xD xD xD

Algunos sois entrañables. Yo mismo pediré que te den el premio Nobel de la Paz algún día de éstos. xD
0 K 8
traviesvs_maximvs #76 traviesvs_maximvs
#40 #49 #63 te importa 0 la opinión de los demás pero ahí estás contestándonos a todos .
0 K 10
Alakrán_ #62 Alakrán_ *
#40 Tu problema es que eres muy eurocentrista.
Siguiendo tu lógica, veo que te parece perfecto que 5 delincuentes armados violen una vivienda porque te niegas a ser extorsionado, con buenas intenciones claro está.

La cuestión es que la solución que has dado no hubiera ayudado en nada a este señor.
0 K 11
#63 rekus
#62 No creas, mi principal problema ahora mismo es que no has entendido que tu opinión me importa entre 0 y nada.
0 K 16
Alakrán_ #70 Alakrán_ *
#63 Te importa 0 mi opinión y la realidad que tienen que vivir las personas en otras partes del mundo.
0 K 11
#73 rekus
#70 Lo segundo no, lo primero tenlo claro. Para hoy y para el resto de días.
0 K 16
Alakrán_ #74 Alakrán_
#73 Cuando opinas gilipolleces, lo segundo tampoco te importa.
0 K 11
#23 mcfgdbbn3
Pues si es así como ha sido, creo que mucha gente le va a dar las gracias. #Cazador_Cazado
0 K 13
sxentinel #38 sxentinel
Al final, alguno se creyó el meme.  media
0 K 13
#67 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Una cosa es que estuviera dentro el tipo, o en un piso superior al de la explosión y temiera por su vida. Y otra que ponga un explosivo, que les explote a estos, a unos bomberos que tengan que abrir la puerta en un incendio. Vamos, que lo normal si no estaba en la casa, es que este empresario acabe en la cárcel con los amigos y familia de lo que ha 'ultimado' xD, que he leído alguna vez que dicen por allí.
0 K 13
#59 XXguiriXX
Derecho a defensa propia, afuera y medalla. Pensé que esto sólo pasaba en Lima. Extorsionan absolutamente a todos los currantes en complicidad con la policía.
0 K 12
Jotage51 #15 Jotage51
Joder. Vaya manera de empezar el lunes, los pobres!
1 K 12
Joice #36 Joice
#15 Se les ha hecho corta la semana.
6 K 50
#25 UNX
Por la cantidad de fuego que se ve, no parece un alto explosivo sino una composición casera relativamente fácil de elaborar. Y posiblemente bastante cantidad.
0 K 11
GanaderiaCuantica #16 GanaderiaCuantica
Bueno, con tantas noticias negativas a diario, reconforta un poco leer algo que acabó bien.

Muy emprendedor este empresario.
0 K 10
#45 CrudaVerdad *
Una estatua para ese empresario, mejor aún, su cara en los billetes de alta denominación.
0 K 10
traviesvs_maximvs #78 traviesvs_maximvs
@azathothruna vaya como está Hezpañistan eh?
0 K 10
#50 power414
El nivel de agobio y mala vida para llegar a hacer esto creo que debería ser la noticia.
Por otra parte el cine USA ha hecho bastante daño
0 K 9
#19 Aaaa3
Pues sinceramente, si la historia que cuentan es real y no hay otras cosas, ole sus huevos.
0 K 6
#48 rodriarevalo *
Da gusto cuando existe justicia, aunque sea necesario tomarla por su propia mano, porque si es por el estado....
0 K 6
#61 GOF
Claramente el empresario llamó al equipo A.
0 K 6
#66 Perrunos
Un diez en ejecución. No es fácil cargarse instantáneamente a cinco personas sin volar medio edificio, por no hablar del mecanismo de activación, detonación, sincronización....Ese hombre sabía bien lo que se hacía o contrató a alguien.
0 K 6
yocaminoapata #46 yocaminoapata
- Estados unidos mata a unos narcos en una lancha, en menéame podemos leer: "asesinos", "no tuvieron juicio justo", "dereho internacional"

- Un peruano mata a 5 delincuentes, en menéame podemos leer: "mucha gente estará feliz", "con tantas noticias negativas reconforta una buena", "de todos modos su destino era arder en el infierno".


Me da tanta risa xD
2 K -8
geLeante #58 geLeante
#46 Sólo un apunte.... ¿dónde está la fuente en la que sin lugar a dudas se indica que eran narcos en las dos recientes ocasiones que los yankis hundieron botes?

Porque igual, sólo igual, no eran narcos...
2 K 4
yocaminoapata #60 yocaminoapata
#58 Claro, porque para pescar necesitan 4 motores fuera borda xD
0 K 9
Top_Banana #80 Top_Banana
#60 Con 2 barcas más, solucionan el problema de drogas que tienen desde que existen.
0 K 13
#5 xaxipiruli
#3 ¿Que tiene que ver ser rojo?.

Que obsesión.

Mis diez al empresario por matar a 5 personas. Ojalá todos nos tomásemos la justicia por nuestra mano. :troll:
8 K 71
hijolagranputa #6 hijolagranputa *
#5 La justicia es como el sexo: buscas, esperas, pero si no encuentras terminas apañándote tú mismo. Y como bien apuntas, por nuestra mano. :troll:
19 K 184
KLKManin #18 KLKManin
#6 muy buena. Me la apunto
0 K 6
omegapoint #27 omegapoint
#6 y tener sexo es como buscar aparcamiento, cuando no consigues, acabas metiendolo en el de discapacitados y rezas porque nadie se de cuenta.

:troll: :troll:
3 K 32
Spirito #37 Spirito
#6 Por cosas como ésta, cada vez me gusta más tu nick. :-*
0 K 8
iñakiss #17 iñakiss
#5 liberal!!!
0 K 13
roker #10 roker
#3 ¿La Cruz Roja es lo suficientemente roja?
0 K 10
Andreham #11 Andreham
#3 Precisamente hay que ser más bien azul para defender esto.

El dinero por encima de la vida de personas.
4 K 21
elmileniarismovaallegar #41 elmileniarismovaallegar
#11 Hombre, sin defender 5 asesinatos, creo que esos señores extorsionadores no iban a por dinero, sino a reventarle la cabeza al señor empresario...
3 K 34
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
#3 Lo que hay, es que estar muy enfermito del melón para llevar la propaganda política a los comentarios de noticias que nada tienen que ver.
4 K 46
xiobit #14 xiobit
#3 No entiendo, ¿en tu mente un rojo es un pacifista y un "azul-verde" es un hijoputa asesino?

Ya te digo que todos los rojos no son pacifistas....de los otros, pues no sé.
0 K 10
#20 rekus
#3 Hay que ser muy azul para celebrar 5 asesinatos.
0 K 16
traviesvs_maximvs #24 traviesvs_maximvs
#20 hombre, si son cinco hijoputas extorsionadores que entran a casa de uno para hacerle no se sabe muy bien qué, pena mucha tampoco.
0 K 10
Alakrán_ #29 Alakrán_
#20 No son asesinatos, es defensa propia. Cinco delincuentes armados hasta los dientes violaron su vivienda después de amenazarlo de muerte.

Este señor solo tendrá que hacerse cargo de los daños ocasionados al inmueble.
0 K 11
Spirito #39 Spirito
#20 Yo no lo veo como asesinato, sino como defensa propia.

No quiero imaginar que le hubieran hecho a ese empresario (y/o a su familia) si lo enganchan, pero puedo imaginarlo ¿Y tú? :popcorn:
0 K 8
Fartis #21 Fartis
#3 noooo, no te rias de Charlie Kirk.


Esa varita de medir tiene taras, tonto del cipote.
0 K 6
#57 z1018
#3 ¿en qué país comunista pasan estas cosas?
0 K 7

menéame