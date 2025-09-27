Empresario en Perú provoca explosión y mueren cinco extorsionadores  

En Perú, un empresario tomó una drástica decisión tras ser víctima de acoso y amenazas de muerte por parte de un grupo de extorsionadores que le exigían el pago de “derecho de piso”. El hombre, en lugar de ceder, preparó un explosivo en su domicilio y terminó con la vida de cinco delincuentes que intentaron ingresar armados.
Pues no, esas opiniones reflejan más bien lo contrario, que la opinión pública tiene miy claro que es lo que quiere que les pase a los criminales.
Se ha normalizado unos niveles de violencia atroces en que tomarte la justicia por tu mano y matar nada menos que a cinco personas es motivo de aplauso.
Con una policía supercorrupta, una justicia inexistente y, además, un pensamiento político cada vez más escorado a la derecha tipo gringo este tipo de cosas están servidas.
EDIT: Pero luego veo a… » ver todo el comentario
Estas noticias lo que son es un claro signo de que la justicia en ese país no va bien.
Al final siempre acaba habiendo alguien suficientemente bruto, valiente o desesperado como para hacer una barbaridad así.
Esto tendría que tener consecuencias para las autoridades también. Por dejación de funciones.
Hay sitios donde la justicia no solo no está, si no que sus representantes forman parte del problema.
Muy probablemente la policía esté a sueldo de estos grupos criminales.
Saludos desde Perú.
si llama a la policía y el tema se soluciona bien y rápido sin tenerte que manchar las manos.
Y la verdad no conozco Perú como para saber como de jodida está la cosa allí.
es.wikipedia.org/wiki/Pizzo_(mafia)
Que por qué te cuento esto?... porque no puedes pensar con los parámetros de aquí (país más o menos civlizado) cómo reacciona la gente allí...
No podemos juzgar lo que pasó por la cabeza de ese hombre porque estamos a años luz de entender por lo que estabapasando...
A mi me parece estupendo que os parezca correcto ir por ahí poniendo bombas, y aclaro también que vuestra opinión me importa entre 0 y nada, que ya veo que vais a venir a comerme la oreja con vuestras ansias de que el mundo se convierta en el lejano oeste.
Un saludo, pistoleros.
Ale, sigue volando por esas nubecitas de alcanfor y seda fina de Chupulandia.
Yo me quedo volando por estas nubecitas de alcanfor y seda fina de Chupilandia (Lo que también se conoce como mundo civilizado) y tú te vas al lejano oeste a pegar (jamás a recibir!) tiros y a tomarte la justicia por tu mano.
A cambio solo exigiré que respetes mi idea inicial: Me importa entre 0 y nada tu opinión y no quiero hacerte perder el tiempo.
Algunos sois entrañables. Yo mismo pediré que te den el premio Nobel de la Paz algún día de éstos.
Siguiendo tu lógica, veo que te parece perfecto que 5 delincuentes armados violen una vivienda porque te niegas a ser extorsionado, con buenas intenciones claro está.
La cuestión es que la solución que has dado no hubiera ayudado en nada a este señor.
Muy emprendedor este empresario.
Por otra parte el cine USA ha hecho bastante daño
- Un peruano mata a 5 delincuentes, en menéame podemos leer: "mucha gente estará feliz", "con tantas noticias negativas reconforta una buena", "de todos modos su destino era arder en el infierno".
Me da tanta risa
Porque igual, sólo igual, no eran narcos...
Que obsesión.
Mis diez al empresario por matar a 5 personas. Ojalá todos nos tomásemos la justicia por nuestra mano.
El dinero por encima de la vida de personas.
Ya te digo que todos los rojos no son pacifistas....de los otros, pues no sé.
Este señor solo tendrá que hacerse cargo de los daños ocasionados al inmueble.
No quiero imaginar que le hubieran hecho a ese empresario (y/o a su familia) si lo enganchan, pero puedo imaginarlo ¿Y tú?
Esa varita de medir tiene taras, tonto del cipote.