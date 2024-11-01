edición general
Vox ocultó donaciones para Hermann Tertsch y así se salvó de otra sanción del Tribunal de Cuentas

Vox ocultó donaciones para Hermann Tertsch y así se salvó de otra sanción del Tribunal de Cuentas

El partido pidió apoyo económico para que el eurodiputado pudiera pagar la indemnización que la Justicia le impuso

etiquetas: política , actualidad , españa
7 comentarios
unlugar #2 unlugar
Pues nada. No puedo acceder al contenido para contrastar pero viene a ser semanal el descubrimiento de algún pufo de Güox. Si con cuatro perras ya montan estos chanchullos, déjales llevar las de todo el gobierno. Pueden preguntarle a Trump, Milei y su hermana si no tienen algo claro.
Es que solo saber que Tersch está en ese partido ya debería echar para atrás a cualquier persona medio decente. Y añádele el resto de individuos que lo forman.
#1 harverto
El lanzallamas, para borrar pruebas
#3 Suleiman
Es triste pedir,pero más triste es robar....
PaulDurden #6 PaulDurden
Los paguitas... Menudos jetas.
Moderdonia #7 Moderdonia
No sabía quién era Hermann Tertsch y la verdad es que estoy sacando mucha información de la Whiskypedia.
Andreham #4 Andreham
Pues al juzgado, que saltarse el tribunal de cuentas es bastante ilegal.
