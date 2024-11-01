·
5728
clics
"La frutera de Madrid", la canción que define a Ayuso
3580
clics
La ingeniera que ganó un reto de la NASA se queda sin premio: había "letra pequeña"
3631
clics
Boicot a Israel desde el carrito de la compra
3551
clics
7 respuestas para que no te quedes con ninguna duda sobre lo que ha pasado este sábado en el caso de Begoña Gómez
4424
clics
El día después de los rectores de la Universidad de Murcia y el clientelismo pepero en la Región
más votadas
682
Mazón desaparecido otra vez: el president no acude a la reunión de coordinación de emergencias para preparar el temporal
688
Las protestas en La Vuelta prendieron la mecha: aumenta la presión sobre la UEFA y Eurovisión para echar a Israel
302
Los jóvenes toman las calles de Marruecos en las mayores protestas de los últimos años: “No queremos el Mundial; queremos hospitales”
558
La 1 triunfa y firmará su mejor septiembre en 14 años y Telecinco el peor de su historia
471
Los lamentables e inexplicables errores de la justicia española
publicadas
en cola
70
meneos
88
clics
Vox ocultó donaciones para Hermann Tertsch y así se salvó de otra sanción del Tribunal de Cuentas
El partido pidió apoyo económico para que el eurodiputado pudiera pagar la indemnización que la Justicia le impuso
|
política
,
actualidad
,
españa
politica
#2
unlugar
Pues nada. No puedo acceder al contenido para contrastar pero viene a ser semanal el descubrimiento de algún pufo de Güox. Si con cuatro perras ya montan estos chanchullos, déjales llevar las de todo el gobierno. Pueden preguntarle a Trump, Milei y su hermana si no tienen algo claro.
Es que solo saber que Tersch está en ese partido ya debería echar para atrás a cualquier persona medio decente. Y añádele el resto de individuos que lo forman.
5
K
75
#5
Nas2meetu
#2
www.removepaywall.com/search?url=https://www.infolibre.es/investigacio
0
K
9
#1
harverto
El lanzallamas, para borrar pruebas
2
K
46
#3
Suleiman
Es triste pedir,pero más triste es robar....
0
K
13
#6
PaulDurden
Los paguitas... Menudos jetas.
0
K
12
#7
Moderdonia
No sabía quién era Hermann Tertsch y la verdad es que estoy sacando mucha información de la Whiskypedia.
0
K
12
#4
Andreham
Pues al juzgado, que saltarse el tribunal de cuentas es bastante ilegal.
0
K
8
Es que solo saber que Tersch está en ese partido ya debería echar para atrás a cualquier persona medio decente. Y añádele el resto de individuos que lo forman.