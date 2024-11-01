La Justicia obliga a la Generalitat a revelar la identidad del cargo 'fantasma' que certificó la hora de llegada de Mazón al Cecopi

El TSJCV resuelve que la Conselleria de Emergencias debe facilitar a la diputada de Compromís, Isaura Navarro, la identidad del coordinador de prevención y emergencias que según la Generalitat Valenciana es el responsable de las cámaras de vigilancia del centro de emergencias del 112 en l'Eliana
| etiquetas: dana , emergencias , tsjvc , cecopi
#1 tanto como que se le coge antes, llevan 11 meses ya.
¡ Joder lo que está costando averiguar la verdad !
Da la sensación de que vivimos en una mentira perpetua o como se dice : "Todo es mentira".