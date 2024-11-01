edición general
La Justicia obliga a la Generalitat a revelar la identidad del cargo 'fantasma' que certificó la hora de llegada de Mazón al Cecopi

El TSJCV resuelve que la Conselleria de Emergencias debe facilitar a la diputada de Compromís, Isaura Navarro, la identidad del coordinador de prevención y emergencias que según la Generalitat Valenciana es el responsable de las cámaras de vigilancia del centro de emergencias del 112 en l'Eliana

makinavaja
Se coge antes a un mentiroso que a un cojo... pero con Mazón da igual... :-D :-D :-D
0 K 13
reithor
Nada que esconder, claro, claaaaro.... Mojón dimisión.
#1 tanto como que se le coge antes, llevan 11 meses ya.
0 K 11
unocualquierax
#1
¡ Joder lo que está costando averiguar la verdad !
Da la sensación de que vivimos en una mentira perpetua o como se dice : "Todo es mentira".
0 K 7
Uge1966
"Total disposición ante la justicia... nada que esconder..." y eso...
0 K 10
kastanedowski
Mazon pasara a la historia
0 K 9
tromperri
El PP miente de nuevo.
0 K 9

