Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA por la que todo Hollywood se está peleando

El nombre de Tilly Norwood no te suena de absolutamente nada. Y no te suena por una sencilla razón: no existe porque está hecha con IA. Sin embargo, lleva unas semanas siendo el centro de todas las conversaciones entre las oficinas de Hollywood porque, se supone, tiene papeletas para convertirse en la próxima gran estrella viral del cine. Podría parecer una trama de 'Paquita Salas', pero es una realidad: una aterradora y distópica realidad.
Una película con más de 20 años muy conectada con este tema. Al menos a mí me lo parece.
#1 S1m0ne es del 2002 y el retrato de la estupidez de las masas... en fin. hay que verla.
A ver cuanto les dura la nueva moda.