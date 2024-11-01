edición general
Tilly Norwood, la primera actriz hecha por IA por la que todo Hollywood se está peleando

El nombre de Tilly Norwood no te suena de absolutamente nada. Y no te suena por una sencilla razón: no existe porque está hecha con IA. Sin embargo, lleva unas semanas siendo el centro de todas las conversaciones entre las oficinas de Hollywood porque, se supone, tiene papeletas para convertirse en la próxima gran estrella viral del cine. Podría parecer una trama de 'Paquita Salas', pero es una realidad: una aterradora y distópica realidad.

antesdarle #1 antesdarle
Idiocracy es una película de 2006 que nos permite entender las cotas de imbecilidad que estamos alcanzando como especie
eli_baley #4 eli_baley *
Parece que nadie recuerda S1m0ne es.wikipedia.org/wiki/S1m0ne

Una película con más de 20 años muy conectada con este tema. Al menos a mí me lo parece.

#1 S1m0ne es del 2002 y el retrato de la estupidez de las masas... en fin. hay que verla.
#2 Suleiman
Estaba claro, la IA se usa para reducir costos, si no tienes que pagar a un actor, eso que té ahorras. Ahora esta en nuestra mano tragarnos semejante mierda.
founds #6 founds
#2 van a pinchar la burbuja de los sueldos de los actores? :troll:
Aergon #5 Aergon
Me suena a personaje de dibujos animados glorificado. Nada que no hiciesen antes en pelis como "Quién engañó a Roger Rabbit" o "Cool World"
A ver cuanto les dura la nueva moda.
hazardum #3 hazardum
No se si a la gente le gustara actores o actrices por IA como los reales, la verdad, pero ya no me sorprenderia nada.
Gry #7 Gry *
#3 No es nada complicado imaginar un fenómeno como el de Hatsune Miku pero con gráficos prácticamente indistinguibles de una persona de verdad.
